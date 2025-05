El expresidente Mauricio Macri cuestionó este lunes al presidente Javier Milei por sus declaraciones sobre el proyecto de Ficha Limpia, y replicó en su cuenta de X un video con fuertes críticas de la diputada nacional Silvia Lospennato, quien también salió a desmentir al mandatario libertario.

"Javier, tus declaraciones sobre la votación de Ficha Limpia son realmente una alucinación seria. No puedo creer lo poco que me conocés. La desilusión que tengo es infinita", escribió Macri en su cuenta oficial, con una mención directa al jefe de Estado.

Según supo Noticias Argentinas, la respuesta llegó luego de que Milei acusara al PRO de haber pactado con el kirchnerismo para bloquear la iniciativa en el Congreso, vinculando a Macri con Cristina Fernández de Kirchner.

En el video difundido por el propio exmandatario, Lospennato sostuvo: “Señor presidente, la Ficha Limpia no era un proyecto suyo, tampoco era un proyecto mío, aunque yo lo haya presentado por primera vez en 2016 y lo haya representado ininterrumpidamente desde entonces”.

La legisladora del PRO continuó: “La Ficha Limpia era y es un proyecto ciudadano respaldado por una mayoría social que hoy se siente frustrada y decepcionada. Lo que sí era suyo era la responsabilidad de que saliera la ley. Y no salió. Yo le creí. Muchos le creímos. Pero todavía hay algo peor que mentir: creerse las propias mentiras”.

En un tono firme, Lospennato también desmintió la acusación de un supuesto acuerdo entre Macri y el kirchnerismo.

“Un pacto entre el presidente Macri y Cristina es lo menos creíble que los argentinos escuchamos en años. No lo creen los kirchneristas, no lo creen los macristas, y no lo cree ningún argentino”, aseguró.

Y cerró con una frase de alto voltaje político: “Las argentinas y los argentinos no nos rendimos, no bajamos los brazos. Es con la verdad”.

LAS DECLARACIONES DE MILEI QUE ENCENDIERON LA POLÉMICA

El presidente Javier Milei volvió a hablar del escándalo en el Senado la semana pasada donde el proyecto de Ficha Limpia cayó por no haber conseguido la cantidad de votos necesarios para su aprobación. En ese sentido, responsabilizó a Mauricio Macri y a Cristina Fernández sosteniendo que “hicieron un acuerdo” para “ensuciarlo”.

El mandatario salió con todo una vez más contra los ex jefes de estado recordando la polémica sesión del jueves pasado en donde, por un voto, la normativa que busca prohibirle la candidatura a los funcionarios públicos condenados por corrupción finalmente no tuvo una buena salida.

Milei, sin titubear, aseguró que “para mí hubo un acuerdo entre Cristina y Macri para ensuciarme a mí, porque el único que pierde con esto soy yo”, afirmó.

La reciente declaración del mandatario sostiene que Cristina logró impedir la implementación de Ficha Limpia, mientras que Mauricio Macri, en su opinión, "ensució" el sistema con el fin de obtener una ventaja electoral. "Esta es la política argentina", resaltó.

Con información de Noticias Argentinas, editada por un periodista de ADNSUR.