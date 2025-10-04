Macri tras su reunión con Milei: “Confío en que el Gobierno iniciará una etapa de reformas después del 27 de octubre”

El ex presidente Mauricio Macri se refirió públicamente a la reunión que mantuvo con Javier Milei en la Quinta de Olivos y expresó su apoyo al rumbo político del Gobierno. A través de un mensaje en redes sociales, aseguró que “confía en que, después de las elecciones del 26 de octubre, el Gobierno iniciará una etapa de reformas estructurales importantes”.

El encuentro, que se realizó el viernes y se extendió por más de una hora, fue el segundo entre ambos en menos de una semana. Participaron también el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. Según fuentes cercanas a la Casa Rosada, la conversación giró en torno a la necesidad de construir consensos políticos para avanzar con las transformaciones que el oficialismo pretende desplegar tras los comicios legislativos.

“La reunión de ayer en Olivos fue muy buena. Después de las elecciones del 26 de octubre confío en que el Gobierno iniciará una etapa de cambios orientados a realizar reformas estructurales importantes”, publicó Macri en sus redes, confirmando el tono de entendimiento entre ambos espacios.

El mensaje del líder del PRO llega en un contexto de reconfiguración política dentro del oficialismo y de búsqueda de respaldo para el proyecto reformista que Milei busca consolidar. En medio de las dificultades económicas y la tensión derivada del escándalo por el caso Espert, el ex presidente se posicionó como un aliado estratégico del Gobierno, aunque sin integrarse formalmente a la estructura de La Libertad Avanza.

Macri aprovechó su publicación para enviar un mensaje hacia los sectores políticos y sociales que respaldan el rumbo económico del Ejecutivo. “Yo espero que los que queremos un cambio nos podamos unir para llevar adelante desde el Congreso las transformaciones que el país necesite”, escribió. El llamado a la unidad pos-electoral fue interpretado como una señal hacia el electorado y hacia los legisladores de Juntos por el Cambio que mantienen posturas cercanas al Gobierno.

El ex presidente sostuvo que “las posibilidades de progreso y crecimiento de la Argentina son enormes”, aunque advirtió que ese objetivo “requiere cambios importantes y el compromiso con una agenda real y metas a cumplir”. La frase se enmarca en la visión compartida con Milei sobre la necesidad de avanzar en reformas estructurales vinculadas al gasto público, el sistema laboral y la simplificación impositiva.

El propio presidente Milei había anticipado que el encuentro con Macri “fue excelente” y que ambos acordaron “trabajar en conjunto, a partir del 27 de octubre, para construir los consensos necesarios”. Desde el entorno libertario interpretan este acercamiento como un paso más hacia una alianza legislativa que garantice respaldo a los proyectos que el Ejecutivo planea enviar al Congreso una vez superado el proceso electoral.

La relación entre ambos dirigentes se fortaleció en los últimos meses, luego de un periodo de distancia tras el triunfo de Milei en 2023. Si bien Macri mantiene diferencias en materia de política exterior y en el estilo de conducción del Gobierno, su postura reciente marca una sintonía con el rumbo económico y con la idea de avanzar en reformas profundas.

Fuentes del PRO señalaron que el expresidente mantiene contacto frecuente con Guillermo Francos y Karina Milei, y que busca influir en la etapa de acuerdos que se abrirá después de los comicios. En paralelo, referentes de Juntos por el Cambio consideran que la cercanía entre ambos podría generar un nuevo mapa de alianzas dentro del Congreso, con sectores del macrismo dispuestos a colaborar con la agenda libertaria.