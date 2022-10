Macri se dirigió a los jóvenes que quieren abandonar Argentina y les pidió "una oportunidad más"

Mauricio Macri se mostró profundo a través de sus redes sociales y con la excusa de dirigirse a los jóvenes que decidieron irse del país a probar suerte en otros rincones del mundo, el ex mandatario nacional les dejó un claro mensaje: "Los necesitamos, hay esperanza y el año que viene se producirá un cambio muy profundo".

"Les pido a todos esos jóvenes que planean irse que le den al país una oportunidad más, para que los mismos logros que podrían tener en el extranjero, los tengan en la Argentina, en su provincia, en su ciudad, en su barrio. Nada, pero nada, se compara con alcanzar metas en el lugar donde nacimos, junto a la familia, los amigos, los afectos; saber que estamos cerca para compartir la alegría y para ayudarnos cuando sea necesario”, indicó.

"Me parte el alma el éxodo de los jóvenes argentinos que vemos todos los días. Se van frustrados por no poder desarrollar sus vidas acá, mientras en otros países los esperan con empleo, estudio, vivienda, crédito y un futuro. Por eso no los cuestiono, entiendo sus razones", resaltó.

"Pero quiero decirles a todos ellos que ahora mismo están proyectando irse, que los necesitamos y que hay esperanza. El año que viene se producirá un cambio muy profundo", continuó en un extenso texto replicado en su Instagram, Twitter y cuenta de Facebook.

Para Macri, "millones de argentinos comprendieron que el camino del populismo recorrido hasta acá solo nos puede llevar a más retraso, más pobreza, más mafias, más divisiones, y a una agonía desesperanzada como nación que ve perder todos sus sueños y también a sus hijos. La gente presiente el final de un ciclo y la cercanía de otro.

Para cerrar, el referente de Cambiemos encontró una explicación en lo que él considera un cambio de paradigma, en donde "se produjo en el país un cambio cultural fenomenal que va a dar vuelta la rueda. Por eso afirmo que vienen años de crecimiento y desarrollo para los argentinos".