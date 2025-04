Luego del fin del cepo cambiario, el expresidente de la Nación, Mauricio Macri, salió a respaldar la decisión tomada por el Gobierno y fue contundente. “Vamos hacia el lugar correcto”, afirmó durante una entrevista radial en la que se refirió al nuevo escenario económico y político de la Argentina.

Macri sostuvo que se trata de “un paso adelante muy importante” para reactivar la economía y favorecer la llegada de inversiones. “El cepo era una muleta. Si seguía existiendo, las inversiones iban a seguir siendo muy bajas”, señaló.

El fundador del PRO también elogió el timing del anuncio: sostuvo que tanto el presidente Javier Milei como el ministro de Economía Luis Caputo “encontraron el momento adecuado” para implementar la medida. Además, relativizó posibles reacciones negativas en los mercados: “No creo que los mercados se vuelvan locos, lo van a tomar positivamente.”

Macri comparó la situación argentina con la de otros países de la región que no tienen restricciones cambiarias. “Por algo Uruguay, Brasil y Chile no tienen cepo”, indicó en CNN Radio, y agregó: “La nueva normalidad tampoco es esta, pero hay que buscar una sin cepo y con más confianza”. No es fácil arreglar lo que dejó el gobierno anterior.

También defendió su gestión al frente del Ejecutivo al hablar del acuerdo con el FMI. “El Fondo atiende a quienes tienen dificultades, no es un banco comercial”, afirmó. Y sobre los cuestionamientos por el uso del préstamo durante su presidencia, respondió: “Cuando me paran por la calle y me dicen que la plata se fugó, yo les pregunto si lo dicen por ignorancia, por kirchneristas o por ambas cosas”.

En cuanto al tipo de cambio, reconoció que probablemente ahora haya un valor “más adecuado”, aunque subrayó que eso requerirá “mucho trabajo” por parte del Gobierno y también de quienes deben acompañar el proceso.

Finalmente, se refirió a la relación con LLA y cuestionó la falta de voluntad del oficialismo para consolidar una alianza con el PRO. "El PRO está dispuesto a hacer una fusión," pero ellos insisten con algunos dirigentes a su antojo, aseguró. También se mostró decepcionado por el deterioro del vínculo con el presidente Milei: "Mi diálogo con Javier siempre fue muy bueno, pero su entorno lo llevó a una locura de proyecto de poder donde la prioridad parece ser atacar al PRO."

"No lo veo desde agosto del año pasado. Si su problema es quién lo ayudó a evitar cinco crisis terminales en 2024, y no aquellos que no quieren un cambio, está poniendo la energía en el lugar equivocado," concluyó.

Con información de Noticias Argentinas, redactada y editada por un periodista de ADNSUR