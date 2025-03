El expresidente Mauricio Macri no dudó en cuestionar al Gobierno de Javier Milei por la falta de obras públicas, especialmente después de la tragedia ocurrida en Bahía Blanca, donde las inundaciones dejaron 16 víctimas fatales y graves daños materiales.

Durante su visita a Expoagro 2025 en San Nicolás, Macri insistió en que se necesita un plan de obras hidráulicas a nivel nacional para prevenir este tipo de catástrofes en el futuro. Sin embargo, la crítica de Macri no pasó desapercibida, ya que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, respondió de manera contundente, defendiendo la gestión del actual Gobierno.

Los escalofriantes detalles de las hermanas de 1 y 5 años desaparecidas tras el temporal en Bahía Blanca

MACRI PIDIÓ UN PLAN NACIONAL DE OBRAS HIDRÁULICAS

En su intervención, Macri destacó la importancia de tomar medidas inmediatas para prevenir desastres como el que sufrió Bahía Blanca. En particular, hizo énfasis en la necesidad de un plan de obras hidráulicas a nivel nacional. Aseguró que el cambio climático ya no es una teoría, sino una realidad que está afectando al país, y advirtió sobre los riesgos que representa la falta de infraestructura adecuada para hacer frente a estos hechos.

“Les mando un abrazo enorme a los bahienses. Vimos lo que pasó. Cuando escucho a veces que el cambio climático es un invento, digo: señores, cuidado. Hay que poner en valor un plan de obras hidráulicas en todo el país”, expresó el exmandatario.

Quién era el hombre patagónico que intentó auxiliar a las hermanas desaparecidas en Bahía Blanca

EL ROL DE LA POLÍTICA EN LA RECONSTRUCCIÓN DE BAHÍA BLANCA

Macri también subrayó la importancia de la cooperación entre los distintos niveles de gobierno para abordar la reconstrucción de Bahía Blanca. Pidió a Javier Milei que se reúna con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, para coordinar las acciones necesarias para ayudar a las víctimas y evitar más tragedias. “Creo que no hay más remedio, por más que lo entienda a Milei, que sentarse con Kicillof sea algo no muy agradable. Pero no hay más remedio, Kicillof es el gobernador hoy”, expresó Macri.

“El Estado tiene que estar presente en este tipo de situaciones. A veces no es agradable hablar con algunos dirigentes, pero en este caso hay que hacerlo. La obra pública es necesaria para evitar tragedias como la de Bahía Blanca”, añadió.

Una familia comodorense quedó varada en Bahía Blanca tras sufrir el devastador temporal en la ruta 3

EL GOBIERNO RESPONDIÓ A LAS CRÍTICAS DE MACRI

En respuesta a las críticas de Macri, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, salió al cruce y defendió la situación del Gobierno actual. En declaraciones a Radio Mitre, Francos recordó que el país estaba atravesando una grave crisis económica y financiera al momento de asumir la gestión de Milei. “No sé qué es lo que piensa Macri o cuáles son las obras públicas a las que se está refiriendo. Lo que tenemos que tener en claro es que cuando nosotros asumimos el Gobierno, el país estaba destrozado económica y financieramente. En esa situación, no se puede hablar de obra pública”, argumentó.

Tragedia en Bahía Blanca: encontraron el cuerpo del hombre que intentó rescatar a las nenas desaparecidas

Francos también subrayó que, tal como había mencionado el presidente Milei desde el inicio de su mandato, no hay recursos disponibles para llevar adelante proyectos de gran escala, por lo que las obras públicas quedarán para más adelante, una vez que se logre la reconstrucción económica del país.

Por su parte, Francos también se refirió a la situación en Bahía Blanca y a la falta de recursos, pero insistió en que el Gobierno está comprometido con la reconstrucción, aunque reconoció que el proceso será largo.

El testimonio del empresario que vivió el temporal de Comodoro y ahora el de Bahía Blanca: "Fueron similares y con ríos de agua"

LA POLÉMICA SOBRE EL PRESUPUESTO Y LA GESTIÓN DEL FMI

Más allá de la crítica sobre la obra pública, Macri también expresó su desacuerdo con el Gobierno por la falta de debate en el Congreso respecto al presupuesto 2025 y la reciente firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Aunque reconoció que el Gobierno de Milei había logrado evitar una catástrofe económica tras la gestión de Alberto Fernández, cuestionó la utilización de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para sellar el acuerdo con el FMI, argumentando que esa medida no ayuda a generar confianza y que sería mejor tratar el tema en el Congreso.

Con información de Noticias Argentinas, redactada y editada por un periodista de ADNSUR