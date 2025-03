Macri apuntó contra Milei por no haber alcanzado una alianza entre ambos partidos: "Nunca existió"

El ex presidente Mauricio Macri anunció este viernes que no se postulará en las próximas elecciones legislativas y criticó nuevamente al actual mandatario Javier Milei por no buscar un acuerdo entre el PRO y La Libertad Avanza (LLA), a pesar de que, según el líder del partido primeramente mencionado, los suyos han apoyado al oficialismo en diversas ocasiones.

"El Presidente no puede haber estado expresando su vocación de acordar con el PRO y haber logrado cero. Porque la hermana, que la llama ´El Jefe´, decide que no", manifestó el ex jefe de estado en un encuentro que se llevó a cabo en la sede de la Bolsa de Comercio de Córdoba.

El líder del partido amarillo subrayó que su propuesta inicial al presidente había sido "trabajar juntos", pero lamentó que esa colaboración nunca se concretara. “Ese ´trabajar juntos´ nunca existió. Lo único que nosotros hemos hecho con ellos es rescatarlos cada vez que estuvieron al borde del abismo”, admitió.

El ex mandatario afirmó que en los siete distritos donde se han cerrado alianzas, no ha existido ningún acuerdo entre LLA y el PRO. Macri opinó como líder que “ni siquiera nos llamaron una vez” y planteó que "el todo o nada se redujo a Buenos Aires, pero solo hubo una reunión. Después nada", descargó con cierto enojo.

En el contexto de las próximas elecciones legislativas, el político expresó que "no es su idea" presentarse como candidato, enfatizando que su intención es facilitar el camino para que "otros tomen la posta" y continúen con el trabajo político que él ha venido realizando.