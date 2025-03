Este viernes 21 de marzo, el expresidente Mauricio Macri se mostró "absolutamente de acuerdo" con la idea de que el PRO concrete una alianza con La Libertad Avanza (LLA) de cara a las elecciones legislativas de 2025 en la provincia de Buenos Aires.

No obstante, aclaró que hasta el momento “han habido solo expresiones de deseo”. "La idea es construir un país que incluya siempre a los argentinos", señaló respecto a la posible negociación.

Así lo indicó tras la reunión con otros dirigentes del PRO, que contó con la participación de manera virtual de Ignacio Torres, gobernador de Chubut.

Cabe recordar que el exmandatario nacional mantuvo un encuentro con los principales dirigentes del partido de cara a la estrategia electoral. Entre ellos, estuvieron Jorge Macri, María Eugenia Vidal, Cristian Ritondo, Diego Santilli y otros dirigentes como Soledad Martínez, Facundo Pérez Carletti, Fernando De Andreis, Martín Yeza y Alfredo De Angeli.

Mientras que de forma virtual estuvieron Torres, Rogelio Frigerio, gobernador de Entre Ríos, y el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro.

LA PALABRA DE MACRI TRAS EL ENCUENTRO DEL PRO

“Nunca un partido, no siendo gobierno, ayudó tanto a dar pasos positivos hacia adelante. No se lograban resolver, y todavía no se logró, los problemas que dejaron Alberto Fernández, (Sergio) Massa y Cristina Fernández”, indicó sobre el acompañamiento a La Libertad Avanza.

“Si uno analiza todo el 2024, ve a un partido, el PRO, ayudando a salir de cada conflicto, de cada momento crítico, a La Libertad Avanza como nunca antes se había visto en la política argentina”, señaló.

