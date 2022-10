Macri, ¿Se baja de las elecciones presidenciales?: “Juliana no quiere que sea candidato”

Este jueves, Mauricio Macri habló acerca de su posible candidatura en las próximas elecciones presidenciales de 2023 y reveló la opinión de su esposa Juliana Awada, quien no comparte con él la idea de su postulación.

“¿Ella no quiere?”, repreguntó sorprendido por el dato el periodista Jonatán Viale ante la afirmación del ex Presidente. “No, no. Juliana no. Ella está de acuerdo en que sería bueno que no lo sea”, enfatizó el exmandatario nacional.

“Estoy batallando por la gente de la cual no me olvidé. El 41% del 2019 hoy se amplió, la gente quiere más cambio”, indicó sobre quienes lo votaron en las últimas elecciones en diálogo con LN+.

Por otra parte, lanzó duras críticas contra el actual gobierno. “Acá nadie gobierna. La Argentina hoy está a la deriva, sin rumbo, tratando de tapar parches de un día para el otro, con una inflación que va rumbo a superar el 100% con escasos dólares. No cumplen con lo que prometió, no empezaron a ordenar el tema tarifario antes de que nos quedemos sin energía”, se quejó.

“Digo que a mí me tocó el tercer subsuelo, ahora va a ser el séptimo subsuelo. Lo que habíamos arreglado lo desarreglaron y lo que no arreglamos lo empeoraron. Pero la enorme diferencia, por la cual soy optimista, la hace la gente. La gente pide más cambios, más libertad”, agregó.

“El populismo te inyecta miedo, para después llevarte a la resignación para que vos no aspires a más. Yo le digo a los argentinos que trabajando, no con magos, podemos salir adelante. El populismo es muy contagioso, entonces dentro de nuestro espacio hemos ido adquiriendo la costumbre y no va más. A la gente no le podemos robar más con impuestos", cerró Macri.