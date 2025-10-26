El intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili votó este domingo y consideró que “esperemos que haya muchos ciudadanos que vengan a votar, que es importante”, destacó.

Además, en un breve contacto con la prensa, destacó que la jornada se trata “de un paso más para demostrar que la ciudadanía está presente y participa”

También consideró en relación a los posibles resultados, que en la Legislatura “habrá más diputados que nos representen”.