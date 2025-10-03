Macharashvili inauguró la 11ª Expo Industrial y llamó a “reinventar el modelo productivo de Comodoro”

La ciudad de Comodoro Rivadavia dio inicio este jueves a la 11ª edición de la Expo Industrial, Comercial e Innovación Tecnológica, uno de los eventos productivos y tecnológicos más importantes de la Patagonia.

Bajo el lema “Innovación y competitividad para territorios en transformación”, la propuesta reúne a más de 120 empresas e instituciones de distintos puntos del país, de la región y, por primera vez, de Chile.

El acto inaugural estuvo encabezado por el intendente Othar Macharashvili, acompañado por el viceintendente Maximiliano Sampaoli, el presidente de la Agencia Comodoro Conocimiento, Rubén Zárate, y el vicegobernador de la Provincia, Gustavo Menna. También asistieron jefes comunales de localidades vecinas, referentes sindicales, representantes de universidades, autoridades de empresas energéticas y de servicios, además de la cónsul de Chile, Daniela Briones.

En su discurso, Macharashvili destacó que la Expo “es un orgullo para todos los comodorenses” y subrayó que refleja la capacidad de la comunidad para “trabajar, producir, innovar y soñar el futuro en conjunto”. En ese marco, advirtió sobre la necesidad de debatir el rumbo de la industria hidrocarburífera tras el retiro de YPF de las cuencas convencionales y planteó que “es tiempo de corregir el rumbo con una mirada que contemple lo económico, lo social y lo ambiental”.

El jefe comunal remarcó que la Expo debe ser “una plataforma de trabajo seria y consensuada para diseñar el futuro de la Cuenca del Golfo San Jorge”, con políticas que garanticen soberanía energética, empleo en toda la cadena de valor y maximización de recursos fiscales. “Extender la vida útil de nuestra cuenca no es mirar al pasado, sino la base para construir el futuro”, sostuvo, al tiempo que llamó a diversificar la matriz productiva de la ciudad.

En esa línea, señaló que el desafío es “apostar a la industria, a la innovación y a los empleos del futuro”. Y agregó: “Somos un pueblo de trabajo, con ciencia y desarrollo, que tiene la fuerza para reinventarse. Comodoro ya lo ha hecho antes y hoy comienza una nueva etapa para asegurar empleo, desarrollo y bienestar en las próximas décadas”.

Durante tres jornadas, la Expo se propone ser un espacio de intercambio y debate en torno al desarrollo productivo, tecnológico y científico de la región. Habrá rondas de negocios, charlas magistrales y presentaciones de invitados especiales como Alejandro Bercovich, Daniel López Rosetti, Martina Rúa, Florencia Freijó, María O’Donnell y Ernesto Tenembaum, entre otros.

Rubén Zárate, presidente de Comodoro Conocimiento, destacó que la organización de la Expo se transformó en un desafío de articulación multisectorial. “No puede ser solo un evento de tres días, debe constituirse en una verdadera plataforma de análisis y debate sobre el presente y el futuro de la Cuenca y de todas las actividades económicas vinculadas”, explicó.

El funcionario señaló además que el primer día de actividades incluyó una ronda de negocios con más de 110 empresas inscriptas y más de 300 reuniones concretadas, lo que reflejó un “altísimo nivel de optimismo” por parte de los actores participantes.

Con información de una gacetilla de prensa de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia.