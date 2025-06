Macharashvili expresó su respaldo al proyecto para eliminar los fueros en los tres poderes del Estado

El intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, manifestó su respaldo al proyecto para eliminar los fueros en los tres poderes del Estado, iniciativa impulsada por el gobernador de Chubut, Ignacio Torres. A través de sus redes sociales, el jefe comunal remarcó la necesidad de avanzar hacia una mayor equidad ante la ley.

“La eliminación de los fueros es una señal clara de madurez democrática y de compromiso con la igualdad ante la ley. Basta de privilegios para todos”, sostuvo el legislador a través de sus redes oficiales, reafirmando su postura histórica en favor de la transparencia y la responsabilidad institucional.

En ese sentido, remarcó que quienes acceden a cargos de representación popular tienen “una responsabilidad mayor frente a la sociedad”, y destacó la importancia de no confundir los derechos constitucionales con privilegios personales. “Coincido plenamente desde siempre en que debemos dar el ejemplo. El voto no otorga impunidad, sino deberes frente al pueblo que confía en nosotros”, expresó.

Asimismo, el diputado extendió su propuesta al ámbito nacional: “creo también, profundamente, que el propio Presidente de la Nación, Javier Milei, debiera avanzar en el mismo camino, para sí y para todos los estamentos que hoy poseen esta prerrogativa”.

Finalmente, señaló que “la transparencia no puede ser una excepción, sino una política de Estado sostenida en el tiempo”, e instó a seguir impulsando reformas institucionales que fortalezcan la confianza ciudadana en las instituciones democráticas.

Torres criticó a los jueces que se oponen a la eliminación de los fueros

En el marco de la inauguración de la Ciudad Judicial de Comodoro, el gobernador Ignacio “Nacho” Torres volvió a cuestionar duramente a la Asociación de Magistrados y apuntó directamente contra su presidente, el juez Claudio Petris, a quien acusó de intentar “prohibirle al pueblo chubutense votar democráticamente” la enmieda constitucional que busca eliminar los fueros.

“En este momento, donde tenemos una decisión bisagra, tenemos dos opciones: escondemos la mugre abajo de la alfombra, como se hizo durante muchísimos años, o avanzamos de frente en estas discusiones que pueden ser incómodas”, aseguró el mandatario tras referirse a la enmienda constitucional que fue aprobada por la Legislatura y deberá ser refrendada en las elecciones de octubre para entrar en vigencia.

Con un tono que debaja claro su enojo, el gobenador agregó. “Todos ustedes saben que hoy hay un enfrentamiento de distintas posturas, sobre todo en el ámbito de la justicia, porque en todo ámbito florecen las miserias y las mezquindades. Hoy,quien se aboga a la representación de todos los magistrados, que dudo mucho que sea así, estoy hablando del juez Petris, está cuartando o queriendo cuartar y amenazando con presentación de cautelares, de inconstitucionalidad, para algo que es de una gravedad institucional pocas veces vista en esta provincia”.

“Yo le pregunto al señor presidente de la Asociación de Magistrados, a qué le tiene miedo, y cómo, siendo parte y contraparte, estando de los dos lados del mostrador, puede pensar en prohibirle al pueblo chubutense votar una ley que en un sistema republicano como el nuestro, la Legislatura aprobó. ¿Por qué mejor no responde a mi pregunta públicamente y trata de persuadir a los chubutenses, en todo caso, a que voten en contra de la eliminación de los fueros?”, sostuvo.

Por último, afirmó. “Estoy profundamente convencido que no va a ser este gobernador quien le va a demostrar al juez Petris lo alejado que está de la realidad y de la ciudadanía y de las demandas sociales, sino que van a ser los propios chubutenses, quienes votando en octubre vamos a poder inflar el pecho y estar profundamente orgullosos de ser la primer provincia en la cual no hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, donde la ley es igual para todos, siendo la primera provincia de la Argentina donde no existan los fueros. Vamos a defender la voluntad popular pese a quien le pese y van a ser los chubutenses los que decidan si hay o no fueros”.