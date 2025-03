Macharashvili busca encabezar el reclamo regional ante Nación por el abandono de obras viales

Será a través de un recurso de amparo, pero también exigirán la devolución de impuestos nacionales que se recaudan para reparar las rutas. En el encuentro, que concitó al jefe comunal comodorense junto al anfitrión Antonio Carambia, Además de Pablo Carrizo, de Caleta Olivia y otros legisladores nacionales y provinciales, se abordó el tema vinculado al mal estado de las rutas nacionales que atraviesan a la región.

“Tenemos varios problemas en común y uno es la conectividad y seguridad de las rutas, que afecta tanto el turismo como la producción -expresó Macharashvili, en diálogo con Actualidad 2.0-. Sabemos que este problema viene desde hace años, con la ruta 3 muy afectada, por lo que vamos a trabajar en conjunto para hacer una presentación judicial, a través de un recurso de amparo”.

El intendente reconoció que esto sería una acción de los municipios, ya que los gobiernos provinciales, como el de Chubut, están haciendo acuerdos de compensación de deudas y un reclamo de estas características podría dejar sin efecto ese tipo de convenios.

En cualquier caso, dijo, sí podrían iniciar esa acción los municipios y los gobernadores podrían sumar la gestión política para acompañarlos en busca de una solución. “Lo que está claro es que no hay más margen, porque al transitar la ruta 3 nos damos cuenta de que hay obras paradas hace años, que está muy deteriorada y que no podemos hablar de hidrógeno verde y reconversión productiva si antes no resolvemos la conectividad”.

“Si Nación no hace las obras viales, que nos coparticipe los impuestos que recauda con ese fin para que las hagamos nosotros”

En ese marco, reconoció que “en muchos casos pueden tener razón” quienes critican hoy este planteo y señalan que en los años previos tampoco fueron ejecutadas las obras por el gobierno kirchneristas, pero igualmente argumentó:

“Lo que nos proponemos nosotros es mirar hacia delante, porque hacia atrás vamos a ver muchas películas que no nos hacen bien y vamos a seguir con el problema sin resolver. Nosotros queremos mirar hacia el futuro, no solamente por lo de la ruta 3, que es una parte muy importante. Pero debemos dejar estas frustraciones para poder proyectar el futuro de la mano de la reconversión productiva y las nuevas energías. Podemos buscar la solución entre los 3 gobiernos provinciales patagónicos (incluyendo a Santa Cruz y Río Negro) y si es necesario, busquemos fondos internacionales para poder hacer las obras”.

Además del planteo judicial, el intendente insistió en su propuesta para que el gobierno nacional coparticipe los impuestos nacionales que percibe y debería destinar a obras viales.

“Hay fondos que el gobierno nacional recauda para mantener las rutas nacionales, pero si no va a hacer esas obras, que nos coparticipe los impuestos y las haremos nosotros, con las auditorías que correspondan, pero son obras de mucho volumen, que deben ser cubiertas por las arcas nacionales”.