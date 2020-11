RAWSON (ADNSUR) - El ex vicegobernador de la provincia de Chubut y referente del frente peronista, Gustavo Mac Karthy, habló sobre la lista de unidad del Partido Justicia y sobre la posibilidad de ser el presidente de ese espacio político. “No me desvela ser presidente del partido. Tampoco me gustaría estar peleando a los codazos. Hoy no veo un consenso mayoritario para que yo lo sea”, aseguró.

Y manifestó su disconformidad con la lista de unidad: “Me parece que la idea de la Lista de Unidad no terminó reflejándose como se dijo en un primer momento. Cuando nos invitaron a participar en la lista - supuestamente- iban a estar representados todos los sectores internos del partido, eso hizo que nos sumáramos y participáramos, pero no quedé conforme con la integración de la Lista. Creo que se pudo hacer un esfuerzo mayor de integrar a otros sectores internos e invitarlos a que participen. Después está la decisión de cada uno de participar o no”, indicó.

Asimismo, Mac Karthy explicó que en el departamento Rawson hubo representación de la CGT tanto en el Consejo de Localidad como en el Congreso, pero también manifiestan que no fueron invitados en otros lugares de la provincia. “Es cierto que es la Lista de Unidad posible porque el contexto no lo podemos descartar. Estábamos acostumbrados a tener reuniones presenciales y charlar entre los distintos sectores internos. Muchos compañeros expresaron su preocupación hasta cuando salieron a juntar los avales. Parecía ilógico salir a la calle cuando las autoridades sanitarias recomendaban la menor circulación posible. No todos los sectores internos del partido están en condiciones de tener representatividad en todos los departamentos. Para tener una Lista provincial, había que presentar candidatos en todos los departamentos”, dijo.

Y admitió que “es una situación muy incómoda” estar pensando en la renovación de las autoridades partidarias cuando los problemas de la gente son otros. “Nos interesa discutir los temas que pueden aportar alguna solución a los problemas de la gente”, manifestó. Mientras recordó que la Justicia Electoral intimó al partido para que renueve sus autoridades partidarias.

“Cuando vimos que los plazos se acercaban y era el momento de renovar las autoridades, muchos entendimos que era necesario solicitar una nueva prórroga al Juzgado Federal porque nos parecía ilógico tener que elegir autoridades en este situación de pandemia”, expresó.

El ex vicegobernador también afirmó que aquellos que tienen mayores responsabilidades institucionales como los Intendentes o jefes comunales, y los legisladores provinciales y nacionales, le solicitaron al presidente del Partido Justicialista que requiera del Juzgado Federal una prórroga del proceso electoral. “Lamentablemente, esto no ocurrió y se respetaron los plazos que fijó la Junta Electoral. El último sábado fue el cierre de listas”, indicó a Canal 12.

¿Cuál es el desafío del Justicialismo?

Por otro lado, ser refirió a las últimas elecciones, donde recordó que algunos fueron ratificados en las urnas. “Creo que hay que tener un partido mucho más presente y activo con la incorporación de debates y la incorporación de capacitaciones para mejorar a los cuadros políticos que tienen que surgir del partido. Me parece que es un gran desafío que tiene el PJ porque eso nos va a permitir ir renovando a muchos dirigentes o los que representen al Partido Justicialista el día de mañana”.

Y habló sobre la Ley de Paridad de Género: “Es importante porque obliga tener que cubrir los cargos con representatividad de ambos géneros que –evidentemente- otorga una mayor participación a muchas mujeres que antes quedaban relegadas. Esto permitió que muchas mujeres representen al partido en las elecciones del año pasado y hoy en la renovación de autoridades partidarias”

Rol de Comodoro Rivadavia

Mac Karthy se refirió a la realidad del PJ de Comodoro Rivadavia, y desatacó que “viene trabajando en forma unida y esto le ha significado el acompañamiento de su comunidad. Hace varios procesos electorales que el Peronismo viene ganando en Comodoro. Eso puede ser que le de mayores posibilidades a un compañero o compañera de Comodoro para presidir el partido. El Plenario del Consejo será el momento de la discusión donde cada cual dirá quiénes son los que creen que pueden ser los presidentes o presidentas del partido y se dará la discusión que corresponda”, puntualizó.

Hoy el PJ está en el momento de la oficialización de listas. Las elecciones están previstas para el 29 de noviembre: “Me da la sensación de que si hay elecciones en el PJ, la voluntad de participar debería ser mayor de lo que fueron las elecciones de Bolivia y Chile. No parecería lógico que hoy estemos pensando en votar pero es la situación a la que llegamos por la intimación de la Justicia Electoral”, dijo.

Diálogo con Maderna

Respecto de la relación con el intendente de Trelew, Adrián Maderna, señaló: “Yo fui muy sincero cuando nos juntamos con él la semana pasada. Creía que había que respetar la Carta Orgánica. Entendía que era el momento de avanzar con las sanciones pero soy orgánico en aceptar las decisiones del partido. Hubo un Congreso que decidió enviar todas las suspensiones que había al Tribunal de Disciplina. Quienes estaban en ese listado no podían ser candidatos en esas circunstancias pero sí gente de su sector político. Esas fueron la circunstancia por la que nos sentamos con Maderna para hacer una Lista de Unidad”, explicó.

Y ratificó que se reunirán el jueves, donde invitaron a participar a otros sectores internos a 48 horas del cierre. “Por eso, nos expresamos a comienzo de octubre en la necesidad de prorrogar el cronograma electoral”.

“En el 2013 a mí me tocó pasar por la misma circunstancia que Sastre”

Asimismo, el dirigente habló sobre la posibilidad de que Ricardo Sastre sea candidato a senador: “Está habilitado dentro del PJ porque el Tribunal de Disciplina tomó la decisión que le permite tener los derechos como cualquier afiliado. Puede ser candidato pero después queda en una decisión personal de él y su grupo político. Si se mantiene la decisión de Carlos Linares o de otra compañera, tendrán que competir en una interna”, dijo.

Y recordó que a él le tocó pasar por esa misma circunstancia que Sastre tiene ahora, en el 2013 “también me pidieron que sea candidato a diputado nacional. Yo di mi explicación porque yo pensaba que no podía ni debía ser. Antes hubo otros vicegobernadores que fueron candidatos a legisladores nacionales y algunos asumieron y otros no. En el 2017, Arcioni fue candidato a diputado nacional. Pero Sastre tiene el derecho y puede ser candidato del partido y –a partir de ahí- será su decisión personal”, expresó.

“Al Gobierno lo veo con preocupación”

Por último, habló de la situación que atraviesa el Gobierno Provincial “lo veo con la preocupación que lo ve la mayoría de los chubutenses. Lamentablemente, no hay demasiados aciertos. Hoy se cumple un nuevo vencimiento de salarios y no se ha anunciado ningún pago. Hace 25 días atrás, se dijo que se iban a pagar todos los rangos juntos y –hasta el momento y al borde de vencer los plazos legales- no hay anuncios todavía. Vemos con mucha preocupación porque no se termina de ver la luz al final del túnel. Estamos esperando que nos digan cuál es el plan económico y establecer el camino de salida”, finalizó.