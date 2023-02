Apelando a su slogan de campaña con el que se lanzó para volver a llegar a la intendencia de Trelew, el ex intendente y ahora precandidato para las elecciones del 16 de abril, César Gustavo Mac Karthy afirmó que “el quilombo se soluciona con experiencia”. Y afirmó que las condiciones de la ciudad son peores de lo que pensábamos”.

Mac Karthy realizó estas declaraciones durante una recorrida por el barrio Presidente Perón de Trelew donde hizo nuevamente hincapié en su experiencia como intendente durante dos períodos. “Hoy los vecinos de la ciudad no tienen tiempo para esperar a que un intendente primerizo llegue a la Municipalidad y no sepa por dónde empezar” afirmó.

“Yo no necesito que me cuenten cómo es ser intendente, conozco cada rincón de nuestra ciudad y de nuestro Gobierno Municipal”, agregó.

El PJ y el Frente Renovador de Chubut firmaron la alianza del Frente de Todos para las elecciones en Trelew, y habrá internas abiertas el 5 de marzo

Sostuvo además que “en este contexto de emergencia de Trelew, muchos de los proyectos que plantean con buena intención, no serán viables si primero no viene alguien con experiencia a ordenar la ciudad”.

Mac Karthy realizó una caminata por ese sector de la ciudad acompañado entre otros por su esposa, la ex diputada provincial Florencia Papaiani y el ex legislador Javier Cunha; además del actual concejal de Trelew, Leandro Espinosa y el ex edil de la ciudad, Simón Cimadevilla.

Durante la visita sostuvo que “la realidad del barrio Presidente Perón, no escapa a la deplorable situación que aquejan los vecinos de otras zonas de Trelew” y afirmó que “a cada casa que entramos, nos encontramos con el mismo reclamo: la falta de obras”.

Congresales del PJ Chubut apuestan por la candidatura a Gobernador de Ricardo Sastre

Prometió que de volver a convertirse en el intendente de Trelew “en los próximos cuatro años, vamos a trabajar en incrementar las calles asfaltadas, mantener las calles de ripio, sumar cordones cunetas, un plan de bacheo y en materia de servicios públicos, para trabajar en un plan rector de agua, cloaca, energía y pluviales”.