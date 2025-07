DESPIERTA CHUBUT Romero dijo que no tendrá problemas en competir con Luque si es el candidato del PJ La diputada del PRO reiteró que no tiene “una ambición personal”, pero está dispuesta a representar al oficialismo provincial si su espacio así lo decide. "Esto no es una pelea personal, sino una discusión para que Chubut tenga presencia en el Congreso", afirmó.