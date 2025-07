Luque vs. Bowen: la interna que desentierra viejos fantasmas en el PJ de Chubut.

Hay que remontarse más de 20 años atrás para encontrar una interna provincial, cerrada y similar a la que se jugará en dos semanas en el PJ. Algunos hablan de 2003 ó 2005, aunque ni los referentes más memoriosos, consultados para este informe, lograron ubicar quiénes fueron los protagonistas.

Otros fueron más atrás en el tiempo, para evocar unas legislativas (para senadores y diputados) en las que el tándem Guinle-Cisterna se impuso sobre Das Neves-Corchuelo Blasco. Todo indica que esa interna fue en el año 2001, período en el que iniciaron sus bancas como senador y diputado, precisamente, Marcelo Guinle y Víctor Cisterna.

Para Das Neves habría revancha dos años después, cuando, sorpresivamente, se impuso como gobernador, tras el escándalo radical de una interna (también cerrada), entre el entonces gobernador José Luis Lizurume y Carlos Maestro.

El recuerdo evoca internas cerradas, es decir limitadas a afiliados de los partidos. Luego vendrían años de “candidatos del consenso” en el peronismo provincial y si bien hubo que dirimir internas en 2013, esto fue bajo la fórmula de las PASO (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias). En esa instancia, Norberto Yauhar se impuso sobre Miguel ‘Cone’ Díaz, para perder luego en la general frente Mario Das Neves.

Más recientemente, hubo internas cerradas pero a nivel municipal. Fue cuando Emanuel Coliñir se impuso como candidato a intendente de Trelew por el PJ, mientras que Juan Manuel Peralta le ganó en Esquel a Santiago Igón.

Eran las primeras internas cerradas, tras la eliminación de las PASO en Chubut, en diciembre de 2022. La última vez que el PJ usó ese mecanismo fue en 2019, cuando Carlos Linares se impuso sobre Gustavo Mac Karthy para representar al partido en la elección a gobernador de ese año, que luego perdió frente a Mariano Arcioni.

La breve reseña no es por el gusto de la ‘arqueología política’, sino para entender el carácter especial que adquiere esta nueva instancia partidaria.

LO QUE ESTÁ EN JUEGO EL 3 DE AGOSTO

El duelo principal lo protagonizan Juan Pablo Luque y Dante Bowen, dos figuras que representan más que trayectorias personales. En sus campañas, en sus entornos y hasta en sus silencios, se debate el futuro del peronismo en la provincia, que cada orilla define según sus fortalezas auto percibidas: la experiencia y capacidad de gestión probada tras haber gobernado la ciudad más grande de la provincia y una de las destacadas del país, aun con sus “acciones” hoy en baja; y la renovación generacional, desde el compromiso militante, “para captar el desencanto” y el “basta de celebrar derrotas dignas”, que propugnan desde la geografía dolavense.

Juan Pablo Luque llega a esta instancia con un respaldo difícil de ignorar: fue intendente de Comodoro Rivadavia y candidato a gobernador en 2023, elección en la que perdió por apenas 2.000 votos frente a Ignacio Torres. Ese antecedente es parte central de su estrategia actual: su equipo insiste en que es el único con instalación y conocimiento suficiente para competir con chances en octubre.

En esa cuenta, hay datos que potencian su chance, en tanto se impuso en Comodoro Rivadavia con el 45% de los votos (aunque esto no bastó para ganar la provincia) y logró niveles de exposición que hoy le acortan camino en materia de instalación de imagen.

Con el objetivo mínimo de conservar la banca que el PJ pondrá en juego (dejará su lugar la madrynense Eugenia Alianello), le alcanzaría con salir segundo nuevamente, aunque un triunfo y una elección contundente le abriría puertas más amplias de cara a 2027.

Si bien se cree que su objetivo para dentro de dos años es volver a pelear por la Intendencia, desde su entorno aclaran que su meta es que “Comodoro recupere el protagonismo que perdió de la mano de Othar” (así lo expresó en febrero de este año, cuando el intendente presidía el acto de aniversario de la ciudad), pero esa opinión no necesariamente cierra la puerta a una opción más ambiciosa, de volver a pelear por la gobernación.

Quienes apoyan a Dante Bowen hablan en términos similares, al proyectar la mirada también hacia 2027, restando trascendencia al hecho de que su candidato sea el intendente de una localidad de apenas 2.000 habitantes, frente a quienes hacen una proyección matemática hacia el nivel de conocimiento en la provincia.

Con 37 años y la medalla de haber sido el intendente más joven del país 10 años atrás, Bowen tiene entre sus virtudes precisamente el marco generacional que le permite hacer del objetivo de “renovación” una palabra creíble, manejando un lenguaje de redes sociales que no es de menor importancia en estos tiempos.

Así lo atestigua cada análisis político a la hora de analizar el fenómeno emergente de Javier Milei y el modo en que la mayoría “no lo vio venir”. La comparación puede resultar exagerada, pero conviene no perder de vista la referencia. Alberto Fernández sobre minería: "Logramos que en la meseta de Chubut se explote oro y plata"

En cuestión de juventud, en el entorno de Bowen se jactan también de propiciar la promoción de nuevos cuadros. Con 19 años, Luka Jones fue su secretario de Obras Públicas, transformándose luego, con 24, en el intendente más joven del país, cuando se impuso en la comuna de 28 de julio, en las elecciones de 2023.

Hay otro mérito que se atribuyen los seguidores de Bowen. "Dante no podría haber sido nunca un candidato del acuerdo cupular", advierten, mientras subrayan que su apuesta es revitalizar la militancia. Se atribuyen el mérito de prácticamente haber “forzado una interna”, en referencia a que “no hay hechizos, no es que Fita (presidente del PJ) se despertó de pronto con un sentimiento democrático para llamar a internas, sino que nosotros le fuimos marcando la cancha”, dicen.

CASI 50.000 VOTOS EN DISPUTA

El objetivo en la contiende del 3 de agosto lograr la mayoría en un padrón que supera los 48.000 afiliados a los partidos que integran la alianza encabezada por el PJ y el Frente Renovador. Bajo el nombre ‘Unidos Podemos’, el frente es integrado además por Unidad Socialista, el Partido del Trabajo y el Pueblo y el Partido de la Victoria.

A diferencia de las abiertas obligatorias, en una interna cerrada hay muchos detalles que cuentan y pueden torcer la balanza por uno u otro candidato. Por eso adquiere vital importancia el modo en que estarán distribuidas las mesas y se convirtió en motivo de reclamo formal la falta de urna en Trevelin y Corcovado, que motivó el jueves un reclamo formal de la apoderada de la lista de Bowen, Rosario Nervi, ante la Junta Electoral.

“Si bien hay mesa en Esquel, los afiliados de los partidos que integran el Frente podrían ver cercenado su derecho a votar, porque no todos van a poder trasladarse a otra ciudad ese día”, explicaron desde el entorno del dolavense.

En contraposición, Luque denunció injerencias del gobierno provincial. Días atrás aseguró que desde la subsecretaría de Asuntos Municipales se reparte el padrón de afiliados en las comunas afines al peronismo, para que trabajen en favor de Dante Bowen.

La capacidad de movilización y fiscalización adquiere carácter fundamental en este tipo de elecciones. También la cantidad de urnas que se disponga en cada una de las ciudades, donde los candidatos conocen que tienen mayores chances.

Si Comodoro es el fuerte del ‘luquismo’, donde Bowen aspira a no perder por mucho, las pujas en Trelew, Madryn y la cordillera adquieren carácter estratégico. Tal vez por eso celebraron el reciente encuentro en la ciudad el golfo, con gran número de sectores que confluyeron a brindar su apoyo, incluso sectores que “estaban enfrentados entre sí”, según cuentan desde el valle chubutense.

En ese cálculo, por ejemplo, señalan que en Trelew sólo el sector camporista que representa Emanuel Coliñir acompaña a Luque, mientras el resto se volcaría por Bowen.

En internas cerradas, en fin, cada señal y movimiento es importante, sobre todo la predisposición a colaborar en el cuidado de votos. Aunque se trata de una elección peronista, el recuerdo que circula es el de una interna radical. Es la ya mencionada elección del año 2003, cuando la famosa “urna 303” estuvo extraviada durante algunas horas, para reaparecer luego con la cantidad de votos necesaria para inclinar la balanza a favor de Lizurume, por sobre Maestro. En aquella instancia, que dio intervención al sistema judicial, que acabó por validar los votos contenidos, la referencia entre sonrisas socarronas era hacia “los trucos de la política”.

Claro que el peronismo tiene sus propios “fantasmas”. Algunos recuerdan la puja interna de 6 precandidatos en las legislativas de 2017, cuando Ricardo Fueyo ganó esa ‘interna’ en agosto, pero en octubre quedó tercero, sin poder entrar a la Cámara de Diputados, pese a que el peronismo había sido la fuerza más votada en las primarias.

“Eso fue una PASO y no se puede comparar con una interna cerrada”, dicen quienes entienden más de este tipo de juegos. Pero los números de aquel momento no mienten y dejan una advertencia de quienes pierden la interna, no necesariamente después “acompañan”.

Lo supieron quienes quedaron afuera aquella vez. Hubo un pedido para que Fueyo cambiara a su compañera de fórmula, para incluir a una postulante de una lista perdedora (vinculada a Luz y Fuerza), pero la negativa se tradujo luego en falta de apoyos económicos para bancar la campaña y elevar el nivel de exposición del candidato en Trelew y Madryn.

“El partido no jugó como debía, ni tampoco los contendientes que habían perdido”, evocaron testigos de aquel proceso. De todos modos, no se puede extrapolar linealmente el pasado. Una derrota del peronismo hoy no sería conveniente para ninguno de los precandidatos en pugna. Ambos son jóvenes para cercenar, tan temprano, su carrera política.

EL ROL FRENTE A NACHO TORRES

Los precandidatos peronistas terminan de definirse por su mayor o menor grado de enfrentamiento con el gobernador Ignacio Torres. Esa distancia lleva a definir características de uno y otro.

El mayor exponente en ese ítem es Luque, el claro adversario de Torres, con un enfrentamiento que excede el que mantuvieron por la gobernación en 2023, por razones que en más de un momento parecieron sobrepasar los límites de la política. Es tan clara la “falta de química” entre ambos como el vínculo de diálogo que, aún con diferencias políticas fuertes, cultiva por ejemplo el senador Carlos Linares con el gobernador.

El enfrentamiento Torres-Luque puede transitar carriles judiciales, como ya ha ocurrido, en tanto el gobernador podría centralizar su campaña en un tema que considera central, vinculado a la quita de fueros que impulsa para funcionarios políticos, gremialistas y jueces.

"Esta ley va a cambiar las vidas de 13500 docentes, 175000 alumnos y más de 350000 padres"

En el entorno de Luque no desconocen que la campaña se inclinará hacia ese andarivel, pero confían en que no es un tema que forme parte de las prioridades de una mayoría más preocupada por la subsistencia diaria y la carrera entre los precios y los salarios. Desde el peronismo apuntarán a imponer esa discusión que involucra al gobierno de Milei, al que tratarán de asimilar con Torres.

Pero conviene no dejarse ganar de la ansiedad. Aún no se sabe quién representará al PJ, si Luque o Bowen. Desde el entorno de éste, rechazan las críticas de “compañeros” que lo tildan de “tibio” frente al gobernador.

“Dante ha criticado a Torres y suele decir que su gobierno representa a Javier Milei, pero las críticas al gobernador no circulan mucho en el discurso público de Chubut”, dicen sus colaboradores más cercanos.

Y responden con una crítica filosa ante las acusaciones de que su candidatura resulta funcional a Torrres. “Cuando Bowen se reúne con el gobernador lo hace a plena luz del día, para reclamar por una obra o para inaugurarla, pero no se reúne a escondidas, como sabemos que lo hace Luque”, se escuchó decir desde Dolavon.

Entre sus activos, Luque sabe que es el candidato menos deseado para el gobernador. Quienes dialogan con Nacho lo saben y admiten que no es lo mismo enfrentar a cualquier otro candidato. Esto no es garantía tampoco, porque no se pueden contar los votos antes de abrir las urnas. El ex intendente de la urbe petrolera lo comprobó amargamente, cuando se desayunó con comportamientos electorales que no esperaba en ciudades como Puerto Madryn, Sarmiento o zonas de la cordillera, en las gubernamentales de 2023.

La interna es cerrada, pero el final resulta apasionantemente abierto.