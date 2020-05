COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - El intendente Juan Pablo Luque se refirió a la reapertura de los locales comerciales de Comodoro a partir de mañana martes. "Es una idea que veniamos trabajando con la Cámara de Comercio y el Ministerio de Salud y que tiene cuestiones puntuales como entender la situación del comercio".

Luque informó que la reapertura se hará "de 10 a 18 horas con un protocolo especial para que lo cumplan tanto los clientes, como los mismos comerciantes". Y aclaró: "No nos va a temblar la mano si tenemos que retrotraer la medida en caso de que no se cumpla con el protocolo o que haya contaminación viral".

"No tiene que significar una relajación, sino que tratamos de que un sector se pueda mover y de que aquel que tenga que comprar algo lo hago y que luego vuelva a su casa a continuar con la cuarentena", sostuvo. El intendente además aclaró las salidas también se regularán con la terminación de DNI: Lunes, miércoles y viernes pares; martes, jueves y sábados, impares.

De esta manera, Luque coincidió con el ministro de Salud, Fabián Puratich, quien señaló este lunes a la mañana, que ante la posibilidad de nuevos casos de coronavirus en la provincia, se podría dar marcha atrás con esta medida.

“Desde mañana (martes) van a poder circular la mitad de las personas de acuerdo al DNI. Si hoy cambia la situación epidemiológica, esto va a dar marcha atrás”, advirtió. Y aseguró: “A mí no me va a temblar el pulso para cambiar las decisiones de un momento para otro. La vida no tiene precio, hemos salido de un montón de crisis económicas, más en nuestro país, pero de la muerte, no se vuelve”, dijo.