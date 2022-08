Juan Pablo Luque estuvo en la asunción de la nueva comisión del Unión Vecinal del Barrio General Mosconi, acompañando a las nuevas autoridades y haciendo hincapié en las refacciones que se realizarán en una zona histórica para la ciudad.

"Los comodorenses sabemos lo que es estar abandonados con obras pendientes, nos cuesta mucho plantear determinados temas, poniendo un palito en la rueda. Problemas que necesita la ciudad ser solucionados, nosotros como gestión necesitamos que nos ayuden. Necesitamos hacerlo en equipo, que la gente empiece a confiar en la política", inició.

"Hay muchos que creen que hacer política es para sacarse una foto o buscar un título, lo que hay que hacer es trabajar todos los días, intentar gestionar, ayudar a sacar adelante la ciudad con el acompañamiento de la población, a quienes agradecemos porque confían y aquellos que no, es importante la crítica porque nos ayuda a mejorar"

"Nosotros no tenemos que echarle la culpa a la jurisdicción que le corresponda una obra, como por ejemplo el pluvial de la Avenida Quintana, cuando nosotros circulamos por el museo del petroleo nos da mucha vergüenza no poder pavimentar. Esa obra corresponde a recursos hídricos de Nación, en 2017 no avanzó ninguna obra. Queremos destrabar el asunto para avanzar en zona norte", aseguró.

Entre las obras destacó el próximo parque de la ciudad, prometiendo "que habrán muchos trabajos importantes en este barrio. Hay que destacar que cuando la administración de YPF pensó mudarse fuera de Comodoro, los vecinos de General Mosconi fueron los primeros en juntarse y agrupar sectores, para defender los recursos de la ciudad como se deben defender cuando tenemos problemas y hay cuestiones que son injustas", detalló.

"A Comodoro se lo defiende de verdad, no buscando un título o diciendo que vamos a hacer un proyecto x. Cuando yo escucho hablar de un proyecto del dolar petroleo en algunos lugares, se qué no tiene ningún tipo de fundamento. Hay que entender que la cuenca del Golfo San Jorge es que pierde todos los días plata para subsidiar por ejemplo al transporte público en Capital Federal, subsidiar recursos económicos al centro del país, al campo y creemos que está bárbaro porque Argentina debe ser un lugar de crecimiento productivo como lo hemos sido históricamente", apuntó en referencia al proyecto que propuso el senador nacional Nacho Torres.

Vale remarcar que este proyecto del dólar ingresó al Senado de la Nación y busca ser un tipo de cambio especial que favorezca a las provincias productoras de hidrocarburos, con el objetivo de "mejorar la liquidación de las regalías del sector hidrocarburífero" y las arcas provinciales.

Por último, solicitó paciencia a la hora de las nuevas obras y que se debe continuar la lucha por "el esfuerzo histórico de los petroleros, los recursos que nos corresponden y transformarlos en las obras pendientes".