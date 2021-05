"Lo que hicieron algunos sectores de la política del Gobierno Provincial hoy es totalmente contrario a lo que necesita una sociedad para poder crecer", expresó el intendente de Comodoro rivadavia Juan Pablo Luque este jueves, luego de que la Legislatura rechazara durante la sesión el proyecto de Iniciativa Popular por 13 a 12 votos, con 2 abstenciones.

"El camino de una sociedad que tiene que crecer pasa por vivir en paz, en armonía, por darle seguridad a su gente, y no lo que han hecho algunos funcionarios provinciales o algunos diputados provinciales que hace un ratito nomás nos han demostrado cuál es el futuro de la provincia si seguimos de esta manera, si seguimos mostrándole no solo a los chubutenses sino también a los que vienen a hacer inversionas imporantes como los que tenemos en Comodoro y en la cuenca del Golfo San Jorge", expresó el mandatario local en alusión a la votación de la Legislatura Provincial sobre la iniciativa popular.

Recordó que "Comodoro hace más de 100 años que le viene dando al país, a la provincia y a nosotros, posibilidades de crecimiento laboral de movilidad social ascendente y hoy todo eso se quiso poner en tela de discusión con la mediocridad de una discusión de la que nunca fuimos partícipes como es la de minería".

En ese sentido, remarcó que "hay que decirlo con toda claridad nosotros nunca fuimos parte de la discusión minera y sin embargo hoy quisieron poner en riesgo el crecimiento de una región, de una provincia y un país con un proyecto del que no fuimos parte, que no conocíamos, que no pusieron a discutirlo a los intendentes y a los distintos actores de la sociedad", y enfatizó "hoy pusieron en riesgo la explotación hidrocarburífera"

"Soy un intendente que estoy de acuerdo con el crecimiento y no voy a renegar de los 100 años de historia y miles de familias y personas que dieron su vida para que la región crezca", continuó.

"No vamos a tomar ninguna postura hasta que no se lleven adelante las discusiones de cara a la gente"

"No podemos enfrentarnos más entre los chubutenses, no podemos lograr nunca más que dividan a una sociedad que ya está pasando realmente mal con la imposibilidad de llegar a fin de mes tranquilos, y sectores que no tienen la posibilidad de crecer", apuntó.

"En Comodoro, en la región sur siempre nos van a encontrar intentando ser siendo solidarios, con todos. Lo que acaba de suceder, intentando generar una definición política de la que no vamos a tomar ninguna postura hasta que no se lleven adelante las discusiones de cara a la gente, y ahí nos van a encontrar siendo parte de la solución y no del problema", finalizó