El exintendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, anunció este domingo que será precandidato a diputado nacional por el Partido Justicialista (PJ) de cara a las legislativas del 26 de octubre donde la provincia deberá renovar dos bancas.

A través de un video que subió a su perfil de Instagram, Luque aseguró: “Hay mucho ruido en la calle, ruido de los que reclaman ser escuchados y silencio de algunos de los que juraron representarnos. Silencio frente a los trabajadores en la calle, frente a las empresas que nos abandonan y PYMES que no dan más”.

“Frente al sufrimiento de los jubilados, de las personas con discapacidad y de los jóvenes que no ven un futuro, no vamos a elegir el silencio. Por eso tomé la decisión de ser precandidato a diputado nacional”.

Además, agregó: "No es tiempo para cobardes. No me voy a hacer el distraído ante las injusticias. Siento la responsabilidad de defender a quienes no encuentran respuestas. Somos muchos los que elegimos no resignarnos. Vamos a representar los verdaderos intereses de los chubutenses”.

Cabe recordar que el Partido Justicialista de Chubut abrirá sus internas para definir candidaturas el próximo 3 de agosto y estará abierto a los afiliados de todos los partidos que integran la nueva alianza electoral.