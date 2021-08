El intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, remarcó nuevamente la postura -coincidente con el Presidente de la Nación, Alberto Fernández- que los candidatos que ocupan cargos en la función pública deberían tomarse licencia durante la campaña electoral, camino a las Elecciones Legislativas 2021.

Este lunes, Juan Pablo Luque, intendente de Comodoro Rivadavia, en el marco de la carrera electoral que permitirá renovar las bancas en la Cámara de Diputados y Senadores con representación de Chubut, volvió a reiterar su postura sobre las licencias luego de que se le consultará por el ministro Fabián Puratich, candidato a diputado nacional, quien indicó que solo se tomará licencia durante la campaña "fuerte"

"Yo lo que dije es que son candidatos o son funcionarios. Es lo que digo. Yo no soy candidato y claramente tengo que trabajar normalmente porque para eso me presenté en el lugar que me presenté y tengo una enorme responsabilidad en los tiempos que corren", manifestó.

Y en ese marco, explicó que "los funcionarios que ocupan un cargo público y cobran un sueldo, tienen que pedir licencia en sus cargos para dedicarse a hacer campañas electorales"

Luque sostuvo que es "muy importante" que así sea porque "sino en este momento en donde la sociedad nos requiere una gran cantidad de responsabilidades ,no lo hacemos si tenemos la cabeza puesta en dos lugares distintos o cumpliendo tareas que no tienen nada que ver para la función que representamos", concluyó.