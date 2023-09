Luque recibió al presidente de CAPIP para hablar sobre la crisis y la sustentabilidad del sector pesquero

El intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, recibió en su despacho al Presidente de la Cámara Argentina Patagónica de Empresas Pesqueras (CAPIP) Agustín de la Fuente y hablaron de temas vinculados a la actualidad y la sustentabilidad del sector pesquero.

Durante el encuentro y junto a los equipos técnicos, se analizaron datos e información del sector que traducen su realidad y las perspectivas en la región. El intendente valoró "la importancia del sector pesquero para nuestra región, con numerosas familias que viven de él, que necesitan una previsibilidad".

A raíz de la compleja situación que está atravesando el sector, CAPIP se solicitó ante la Legislatura de Chubut que se reconozca y declare a la Industria Pesquera Provincial en “Estado de Emergencia”.

Esta solicitud, tiene por objetivo, según lo manifestado por De la Fuente, “que se dicten una serie de medidas que le permitan temporalmente al sector pesquero, en su conjunto, transitar la crisis, morigerando el estado de emergencia frente a la acuciante situación, económica, cambiaria, funcional y operativa”.

Afirmó también que “en Chubut y en Comodoro vemos una afectación no solo por la inflación, sino por toda la estructura de costos que está haciendo lugar a una complejidad tanto en las capturas, que no fueron buenas en invierno, como en una situación económica que hace que no seamos competitivos para el mundo".

"Podemos hablar de las situaciones internacionales como la guerra, la pospandemia, la caída en baja de muchas de las compras de países europeos y asiáticos. Todos hace a una situación compleja. Por eso, creíamos que era necesario adelantarnos a lo que puede llegar a suceder y encontrar soluciones con tiempo", agregó.

Para finalizar, el intendente Luque expresó la "imperiosa necesidad de avanzar desde el actual modelo extractivista a uno sostenible basado en el respeto al ambiente, al cuidado del recurso, la soberanía alimentaria, la generación de empleo genuino y el agregado de valor". Con la voluntad de avanzar en este sentido, se acordó emprender acciones conjuntas.