Con algo más del 99% de las mesas escrutadas, una primera conclusión es que el peronismo perdió casi 24.000 votos, ubicándose ahora en la franja del 28%, cuando en julio de 2023 estuvo cerca de los 34 puntos.

Tendrá que evaluar la estructura partidaria si esos votos pueden llegar a recuperarse en un marco de unidad pensando en 2027, considerando que la otra lista de vertiente peronista, es decir «La Fuerza del Trabajo Chubutense», encabezada por Alfredo Beliz, se alzó con 34.186 sufragios, arañando el 11% del total.

Los votos cosechados en esta oportunidad son también inferiores a los que logró el peronismo en la elección anterior de diputados nacionales, en octubre de 2023, cuando José Glinski se alzó con algo más de 101.000 votos, equivalentes al 33% del total.

En aquella oportunidad, el peronismo también quedó en segundo lugar, detrás de La Libertad Avanza, cuando César Treffinger se alzó con 116.723 sufragios, quedando muy cerca de los 117.628 que había alcanzado Ignacio Torres tres meses antes, para alzarse con la gobernación.

La elección de Luque en esta oportunidad estuvo apenas por encima del resultado de las legislativas de noviembre de 2021, cuando Eugenia Alianello y Carlos Linares ingresaron a la Cámara de Diputados y senadores, respectivamente, con algo más de 82.000 votos cada uno. Y quedó por debajo de los casi 100.000 votos alcanzados por Carlos Linares en junio de 2019, cuando perdió la gobernación frente a Mariano Arcioni, que cosechó en esa oportunidad más de 121.000 apoyos.

QUÉ PASÓ EN COMODORO CON LOS VOTOS DE LUQUE

Si se considera lo ocurrido en el departamento Escalante, que incluye a Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, Luque obtuvo 38.133 sufragios, que resultan en el 33% del total, superando a Maira Frías, que quedó con 31.681 votos y 27,5% del total. Más atrás quedó Ana Clara Romero, con 25.754 y 22,3%, respectivamente.

También en este punto hay un retroceso con relación a los votos de dos años atrás, cuando en su candidatura a la gobernación Luque sumó 44.464 votos solamente en Comodoro Rivadavia, más otros 2.807 en Rada Tilly. Es decir, una pérdida de 9.000 votos con respecto a aquella elección , que podría ser explicada en gran parte por los 7.799 que cosechó Beliz en Comodoro y Rada Tilly en esta ocasión.

Una base numérica que obliga a los estrategas del PJ a repensar sus estrategias de cara al 2027, considerando que la polarización que se dio a nivel nacional tuvo fuerte injerencia en todas las provincias y la próxima elección presidencial será una reedición más de esa puja, en la que el país sigue discutiendo, como en los últimos 75 años, la división entre peronismo y antiperonismo.