Durante la apertura de licitación de una obra de pavimento en barrio Mosconi, el candidato a gobernador Juan Pablo Luque no descartó una posible fórmula con el intendente radical Damián Biss, al tiempo que valoró el aporte del concejal opositor Tomás Buffa, ya que uno de los proyectos licitados hoy es una plaza en el barrio Médanos, por sugencia del edil radical.

Las versiones anticipadas por ADNSUR en las últimas semanas, respecto de la posibilidad de una fórmula transversal entre Luque y Biss para la gobernación, en caso de que el comodorense no logre ponerse de acuerdo con Ricardo Sastre.

Este martes, Luque anticipó que este jueves estará en Puerto Madryn, para participar de un evento que reunirá a pymes de toda la región, en una Expo Industrial de la que participará Comodoro Conocimiento.

"Seguramente hablaremos nuevamente con Ricardo y con Gustavo (Sastre), con quienes tenemos todavía muchas cosas por conversar", indicó.

Ante la consulta puntual de si en caso de no avanzar en un acuerdo con el madrynense, podría haber una fórmula integrada por Biss como candidato a vicegobernador, respondió textualmente:

"Yo creo que el acuerdo no tiene que ser de Sastre o de Luque, hay muchos otros intendentes que es importante que sean incluidos. Hoy me voy a reunir con el intendente de Sarmiento, el jueves estuve con los de la comarca Andina. Comodoro y Madryn son ciudades grandes, Rawson también lo es. La relación que tengo con Damián Biss es muy buena, porque lo considero una persona que, al igual que dije antes sobre Tomás Buffa, tienen cosas constructivas para aportar desde la oposición. Con lo cual, creo que hay que intentar abrir el corazón y sumar a la mayor cantidad de sectores que pensamos lo mismo y vemos a la política como una herramienta de transformación y no como un trampolín para cubrir expectativas personales".

La puerta abierta "para la oposición constructiva"

¿Qué había dicho sobre Buffa? Durante el acto de apertura de licitación, Luque valoró que el concejal radical (enfrentado con la diputada Ana Clara Romero y el senador Ignacio Torres en la interna de Juntos por el Cambio), había formulado la propuesta para la construcción de la plaza en barrio Médanos.

"Nosotros no vemos a la oposición como un enemigo, sino como un sector que puede trabajar para ayudarnos a mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos. Quienes quieran mejorar a la ciudad haciendo política, la peor manera es poner piedras y hacer zancadillas todos los días, pero en tanto sean cuestiones razonables y estén a la altura de lo que podemos hacer, tenemos las puertas abiertas".

Respecto de la posibilidad del desdoblamiento de elecciones, Luque insistió en que todavía dan los tiempos para que el gobernador convoque anticipadamente, ya que debe tener 90 días de anticipación, según el marco legal (vencería a fines de abril o principios de mayo). "Yo creo que los tiempos dan bien, pero creo que la gente no quiere escucharnos hablar de esto. Soy el único que viene trabajando hace un año un proyecto político para chubut, para recuperar empleo y posibilidades productivos que generen más recursos económicos para la provincia. Sin eso, no vamos a poder resolver todos los problemas que tenemos, hoy, por ejemplo, con un paro de salud por 72 horas y todo lo que venimos viendo en educación. Esto no se va a resolver sin recursos, por más que tengamos discursos lindos. Nosotros tenemos un proyecto para volver a integrar, verdaderamente, a una provincia que está desintegrada desde hace muchos años".