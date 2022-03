Luque gestionó una reunión entre el ministro de Obras Públicas de la Nación e intendentes de Chubut

El intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, anunció este martes que el próximo 11 de abril estará viajando a Buenos Aires junto a otros jefes comunales para reunirse con el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis. Lo hizo en el marco de una gira que encabezó en las últimas horas por la zona del Valle chubutense y que incluyó encuentros con militantes y dirigentes de Rawson y Trelew.

"Estaremos viajando con muchos intendentes a una reunión que he gestionado con el ministro de Obras Públicas, trabajando también con el senador Carlos Linares y con diferentes sectores de nuestro espacio para poder ayudar a que muchas ciudades puedan mejorar", dijo Luque en diálogo con ADNSUR.

La vida es eso que pasa mientras estás ocupado en las próximas elecciones

Desde el Consejo de Localidad del Partido Justicialista en Trelew, el intendente de Comodoro dijo que su visita a la zona comprendió recorridas y una "charla que teníamos pendiente con los compañeros". Sostuvo que éste es "el esquema que uno pretende llevar adelante como parte de un movimiento nacional como el que yo represento".

Consultado sobre sus aspiraciones para 2023, afirmó: "Soy sincero con lo que hago, me parece que todavía falta muchísimo tiempo, hay que hablar con la gente, que nos diga cuáles son sus problemas y a partir de allí definiremos dentro de nuestro proyecto político cuáles son los mejores hombres y mujeres".

Miguel Castro asumió como ministro de Seguridad de Chubut: "La cúpula policial está ratificada"

Luque se pronunció respecto al desdoblamiento de las elecciones e indicó que "no tengo una posición tomada, me parece que hay que evaluarlo cuando llegue el momento. La gente no mide cuáles son los calendarios, sino que vota a aquellos que mejor la han representado", opinó.

Sostuvo que su visita al Valle tuvo como finalidad "escuchar y ser -si lo requieren- un vehículo de poder ayudar a solucionar problemas. Quiero ser muy respetuoso de cada uno de los distritos", aclaró.