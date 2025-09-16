Coopsar celebró la decisión de la jueza que evitó la intervención de la cooperativa por motivos políticos, con un reconocimiento hacia los vecinos que apoyaron la lucha. En el acto estuvo presente el candidato a diputado nacional, Juan Pablo Luque, quien acompañó a Coopsar desde su gestión como intendente de Comodoro. También estuvieron presentes el diputado provincial Gustavo Fita y concejales de Sarmiento.

“Coopsar y los vecinos de Sarmiento evitaron la intervención de la cooperativa por un capricho político. La jueza fue clara y no dio lugar a la operación”, aseguró Juan Pablo Luque, quien destacó además “la lucha que llevaron adelante con muchísima soledad durante mucho tiempo”.

Bellorini cruzó a Luque por intentar boicotear la llegada de nuevas inversiones a Chubut

En ese sentido, advirtió que “hicimos lo que teníamos que hacer, cada uno desde nuestro lugar, para que puedan lograr lo que se merecía Coopsar y los vecinos y vecinas de Sarmiento, contra el miedo y con el temor, con lo que dice y con las cosas que hace este gobierno provincial”.

“Me siento orgulloso de la lucha que dieron en defensa de una cooperativa que nació hace muchos años de la mano de pioneros que quisieron lo mejor para Sarmiento. Siempre hay cosas para mejorar, pero el Estado, lo que no puede hacer es desentenderse de su obligación con las instituciones”, afirmó.

“Ante esta medida injusta, Coopsar se fortaleció”

El encuentro, convocado por el Consejo de Administración, reunió a los vecinos y referentes de diversas índoles que fueron reconocidos por la participación activa en una lucha claramente desigual para la cooperativa.

Luque: “Vamos a replicar en Chubut la gran victoria del peronismo bonaerense”

El consejero Tomás Malerba explicó que “el INAES pidió una intervención y la jueza dijo que no había ningún motivo para intervenir. Se ha hecho un trabajo excelente y pudimos dar vuelta una medida que más que judicial era política, porque la provincia pretendía licuar los pasivos a través de una intervención para decir que la cooperativa es inviable. Si la cooperativa es inviable es justamente porque la provincia le debe el doble de lo que Coopsar le debe a Cammesa”.

El presidente Ariel Ñancucheo destacó que “ante esta arbitraria e injusta medida, la movilización de los socios fortaleció a Coopsar, llevando las tensiones a un punto extremo, pero la cooperativa tenía a Sarmiento de su lado”.

“Lo peor ya pasó”: Milei anunció aumentos en jubilaciones, salud, educación y pensiones en el Presupuesto 2026

“Ese respaldo fue clave para defender la autonomía, la democracia y el patrimonio social de nuestra comunidad”, valoraron, destacando “la unidad y la convicción de quienes no se dejaron doblegar”, sentenciaron.