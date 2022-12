El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, en su paso por Comodoro Rivadavia con motivo del 115 Aniversario del Descubrimiento del Petróleo, anticipó un encuentro con Juan Pablo Luque y Ricardo Sastre que se llevaría a cabo este martes.

“Vamos a reunirnos con Juan Pablo, con Ricardo, con el presidente del PJ y con el presidente del Frente Renovador, que vino a acompañarme”, dijo en referencia a Alejandro Sandilo y donde la agenda del encuentro giraría en “ponernos de acuerdo en temas vinculados al cronograma electoral y la posibilidad de un frente político”.

Sin embargo, el intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, manifestó desconocer una invitación para dicho conclave político. “Que yo sepa no, por lo menos no me han invitado”, dijo en rueda de prensa donde ADNSUR estuvo presente.

¡Un lujo! Los veteranos de Laprida inauguraron su cancha de césped natural “Bocha Barrionuevo"

Y descartó la posibilidad de que el encuentre se realice este martes atento al partido de Argentina - Croacia en las semifinales del Mundial de Qatar. “Hoy no, hoy voy a ver el partido de Argentina”, señaló y ante la consulta, afirmó tener "muchas cábalas y las cumplo a rajatabla”.

Finalmente, señaló que es importante avanzar en una "unidad del peronismo y la posibilidad ampliar la cantidad de sectores que piensen parecido”, con el fin de tener una provincia que se desarrolle genuinamente, con posibilidad de desarrollo productivo, y social para mejorar la calidad de vida de los habitantes chubutenses.