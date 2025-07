Juan Pablo Luque, exintendente de Comodoro Rivadavia y dirigente del Partido Justicialista (PJ) en Chubut, anunció su precandidatura a diputado nacional para las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre, en las que la provincia renovará dos bancas.

Luque competirá en las internas del PJ, que se realizarán el 3 de agosto, contra otros precandidatos, entre ellos Dante Bowen, actual intendente de Dolavon y el dirigente comodorense Ariel Gamboa.

En un video difundido en su cuenta de Instagram, el exmandatario comodorense lanzó un mensaje crítico hacia el silencio de algunos dirigentes políticos frente a las problemáticas sociales que afectan a trabajadores, jubilados, PYMES y jóvenes, y afirmó que “no es tiempo de cobardes” ni de resignarse ante la crisis actual. Su candidatura busca representar a los sectores más postergados y construir una alternativa basada en la unidad y la justicia social.

Luque, abogado de profesión y con una extensa trayectoria política en la zona, fue intendente de Comodoro Rivadavia desde 2019 y en 2023 compitió por la gobernación de Chubut, quedando en segundo lugar en una elección muy ajustada frente al actual gobernador Ignacio “Nacho” Torres. Desde entonces, había mantenido un perfil bajo, pero sigue siendo considerado uno de los dirigentes con mayor proyección dentro del justicialismo provincial.

El Partido Justicialista de Chubut abrirá sus internas para definir candidaturas el 3 de agosto, con la participación de afiliados de todos los partidos que integran la nueva alianza electoral llamada “Frente Unidos Podemos”, que incluye al PJ, Frente Renovador, Chubut Somos Todos, y otros.

LUQUE CONFIRMÓ SU PRECANDIDATURA Y HABLÓ DE LA SITUACIÓN DEL PERONISMO EN CHUBUT

En una entrevista con el programa “Buen Día Comodoro” de Seta TV, Luque profundizó sobre la realidad social y económica que atraviesa la provincia, señalando que “antes éramos un conglomerado con una de las tasas de desocupación más bajas de Argentina, y hoy está creciendo galopantemente la falta de empleo y la pérdida de puestos de trabajo. Sectores como los jubilados, las universidades y las personas con discapacidad están desprotegidos. Por eso tuve que tomar una definición y acá estamos, con la decisión de ser precandidato nacional”. Luque se lanzó por Instagram como precandidato a diputado nacional por el PJ

Sobre la competencia interna en el PJ, Luque comentó que “tenemos que darnos cuenta que es fundamental unirnos y mostrar un mensaje dentro del peronismo y este Frente Electoral, que va de manera diferente a lo que nos quieren instalar. Muchas veces, por culpa nuestra, los mismos peronistas nos autoflagelamos, donde parece más cómodo pegarle a un compañero que a un adversario. Tenemos que bajar el tono, hablar internamente y tener la responsabilidad de esta oportunidad muy fuerte que nos está dando la sociedad para defender los intereses de los chubutenses".

"El peronismo tiene la obligación de darse una discusión interna. Si no hay acuerdo, soy respetuoso de Dante Bowen, Ariel Gamboa y ojalá podamos tener la generosidad de bajar los decibeles y generar una interna con reglas de juego respetuosas, sabiendo que habrá un día después”, añadió.

LA OPOSICIÓN Y LA PÉRDIDA DE TRABAJO EN COMODORO

Respecto a la situación económica y social, el exmandatario comodorense advirtió: “Lo que está sucediendo en la pesca es horroroso, es la temporada que ha fracasado más importante en los últimos tiempos. El petróleo no tiene una agenda de desarrollo en nuestra región, no hay una idea colectiva. El turismo se cae a pedazos, el comercio pierde PYMES que se están muriendo porque no tienen quien las defienda ante decisiones de nuevas empresas que llegan a la región, las más grandes nos abandonan y se van”.

En relación a la gestión de los diputados nacionales actuales, especialmente Ana Clara Romero, manifestó que “se ve en el día a día cuál fue la performance de ella en cada uno de los intereses que tenemos relacionados con nuestra provincia para darnos cuenta que cada uno de los pedidos de Javier Milei ella los acompañó. Recuerdo cuando fue candidata a intendenta, arriba de un camión que iba a defender los puestos de trabajo petroleros, y perdimos 5 mil puestos de trabajo en menos de seis meses".

"A veces hay que reafirmar con hechos concretos lo que uno dice con la boca. A mí me ha tocado prometer cosas y, por suerte, reafirmar que lo que dije lo fui cumpliendo. En algunas cosas me pude haber equivocado, pero no he generado medidas para ir en contra del pueblo que me tocó representar. La performance de los diputados ha sido muy mala en contra de los chubutenses”, remarcó contundentemente.

EL CONTACTO CON SERGIO MASSA Y CRISTINA KIRCHNER

Sobre su contacto con dirigentes nacionales del peronismo, indicó que “estoy en contacto con Sergio Massa, Cristina Fernández y Máximo Kirchner. En esta oportunidad estamos viendo un panorama distinto, al no tener un gobierno nacional gobernando propiamente dicho, tampoco gobernamos a nivel provincial. Tenemos situaciones que tenemos que ir acomodando y tener la responsabilidad de cada uno de los distritos de hacerlo de la mejor manera”.

Además, descartó haber visitado a la expresidenta condenada. “Hay muchos protocolos, no he podido visitarla hasta el momento”.

LA RELACIÓN CON OTHAR Y ARIEL GAMBOA

Juan Pablo Luque remarcó que “falta mucho para el 2027 y me parece que yo lo primero que quiero es aprovechar o ver si podemos aprovechar que tenemos en este momento de instalar una defensa real que decimos que vamos a representar y hacerlo completamente. Hoy tenemos intendentes de nuestro espacio político y tienen la obligación de ponerle palabra y ejecutar concretamente acciones puntuales que, desde mi optima, muchos no lo están haciendo, que en mi caso si hubiera sido intendente no las hubiera dejado pasar".

"Fui candidato a gobernador, si no hubiera tenido un día de viento, hoy sería gobernador de la provincia", aseguró, recordando su derrota ante el actual mandatario, Ignacio Torres.

Sobre la relación con Othar Macharashvili, quien en las últimas horas se mostró cercano a Ariel Gamboa, a quién Luque mencionó como “subsecretario y trabaja en la Municipalidad, es funcionario de él. Cada uno toma la decisión que tenga que tomar, a Ariel lo traje yo primero como asesor del Concejo Deliberante cuando era viceintendente de la ciudad, también trabajó en el mismo cargo cuando yo fui intendente, quedó en el lugar que yo lo había designado en la gestión actual”.

“Me parece que es un funcionario más, es un compañero que ha tomado una decisión y con quién tengo que conversar. Después las decisiones que toma el intendente serán de él, yo no formo parte de ninguna de las decisiones del municipio desde que dejé de ser intendente”, aseguró.

Finalmente, Luque reflexionó sobre el escenario político nacional y provincial: “Está claro que en las últimas elecciones provinciales y nacionales se ha marcado una obligación para los dirigentes políticos del peronismo de generar unidad. Hoy en la cancha hay dos sellos: uno representa al gobierno nacional con toda la crueldad y deshumanización de la política, y otro es lo que representamos nosotros en el peronismo con una mirada humanística, con acciones concretas de gobernar con el corazón y la sensibilidad que uno tiene que tener y que hoy ha desaparecido. A algunos les parece gracioso que los jubilados tengan que elegir entre comer o morir, o entre comer o comprar un remedio. Eso es lo que representa el gobierno provincial con el gobierno nacional, nosotros representamos lo opuesto. El peronismo y La Libertad Avanza son los que van a disputar los territorios en estas elecciones de medio término”.