La Sociedad Cooperativa Popular Limitada conmemoró el 8 de febrero un nuevo aniversario. El acto central se llevó a cabo este jueves por la mañana en el Centro de Convenciones del Sindicato del Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo y Gas Privado de la Patagonia Austral.

En este marco, el intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque aseguró: “Pretendo renovar la concesión de los servicios de la SCPL”.

“Con mi compañero de la ciudad de Rada Tilly, Luis Juntos, creemos que la mejor manera de gestionar en creciendo en conjunto”, agregó.

Asimismo, destacó que “Por eso ayudamos a la cooperativa con la deuda que tiene con Cammesa, haciendo gestiones en conjunto con la Secretaria de Energía de Nación, con el ministro de Economía Sergio Massa y hemos logrado una refinanciación histórica”.

Luque señalo que la SCPL "está cumpliendo en el pago de esa deuda, esto permite tener un ordenamiento financiero y permite llevar adelante muchas obras para la ciudad”.

“La cooperativa se hizo cargo por años de un problema provincial, del acueducto. Una ciudad como la nuestra no recibe obras postergadas desde hace muchos años, y si no fuera por su profesionalismo no podríamos mantener un servicio vital”, concluyó el intendente.