Luque advirtió que no cambiarán “calidad por apuro” en el pliego de trasporte, pero admitió que trabajan contra reloj

La concejal de Arriba Comodoro, Maite Luque, planteó reparos sobre la estructura de costos y anticipó que su bloque trabaja con investigadores del Conicet y la universidad para proponer cambios sustanciales en el nuevo sistema de transporte público.

La edil confirmó que el pliego del nuevo contrato de transporte urbano no será tratado en la sesión de este jueves, ya que no obtuvo despacho en comisiones. Si bien esa circunstancia era conocida, no estuvo de más la aclaración, a raíz de la reunión plenaria en la que participó este miércoles el subsecretario de Transporte, Adrián Rodrígues.

Además, anticipó que su bloque trabaja en una serie de modificaciones “conceptuales” al contenido del proyecto enviado por el Ejecutivo, con una mirada orientada a rediseñar el sistema de movilidad de la ciudad para los próximos 10 años.

“No estamos dispuestos desde nuestro espacio político a sacrificar calidad (en el análisis del pliego) por el apuro”, remarcó Luque, al tiempo que reconoció que los tiempos para adjudicar el servicio dentro del plazo de prórroga –que vence a fines de agosto– están “muy ajustados”.

Durante el plenario de este miércoles, los concejales analizaron con funcionarios municipales la estructura de costos que propone el Ejecutivo para definir el valor por kilómetro recorrido. La edil explicó, en diálogo con Actualidad 2.0, que esa fórmula incluye entre 17 y 18 conceptos, con decisiones políticas sobre cuestiones como el tipo de amortización de unidades o los criterios de desgaste. “Estuvimos tratando de entender esas variables para ver si proponemos modificaciones o no”, detalló.

Los concejales oficialistas le plantearon al Ejecutivo modificaciones en el pliego para licitar el servicio de colectivos

Cambios de fondo

Luque señaló que el bloque de Arriba Comodoro viene trabajando desde abril con especialistas del Conicet y cátedras universitarias vinculadas a la movilidad urbana. “Nos están brindando evidencia para plantear modificaciones de fondo. Creemos que el pliego tiene que reflejar otra mirada del transporte público, más moderna, más integral”, sostuvo.

Si bien el pliego ya fue analizado por todas las comisiones, su tratamiento en el recinto deberá esperar. Según explicó la concejal, el proceso requiere un plazo que incluye no solo la aprobación del pliego y la apertura de la licitación, sino también la adjudicación, los plazos de impugnación y la firma de contrato.

“Todo eso tiene que pasar antes del vencimiento de la prórroga, y por eso estamos trabajando contrarreloj”, reconoció.

La prórroga por 3 meses

Luque recordó que la prórroga del contrato actual –vigente hasta fines de agosto– fue modificada por impulso de su bloque, que objetó el esquema propuesto originalmente por el Ejecutivo. “Se había planteado dos meses más un tercero condicionado a un pago de 100 millones de pesos que no tenía justificación. Logramos cambiarlo por una prórroga directa de tres meses”, explicó.

Con ese plazo corriendo, la concejal ratificó que el objetivo es avanzar lo antes posible, pero sin resignar el debate profundo que, según sostuvo, requiere una decisión de esta magnitud.

“Estamos discutiendo cómo va a ser el transporte público de Comodoro para los próximos 10 años. Esa discusión no puede apurarse a costa de hacer las cosas mal”, concluyó.