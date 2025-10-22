Con dos actos multitudinarios, Juan Pablo Luque cerró su campaña que estos últimos días lo mantuvo recorriendo en Puerto Madryn, Rawson y Trelew. En su discurso y apoyado por una gran cantidad de vecinos desencantados con el abandono nacional y provincial, manifestó que “era el momento y la oportunidad de poner un freno a las políticas de Milei, responsable junto a Macri y Torres de la situación del país y la provincia”.

Recordó que, desde su espacio, “no acordamos con el modelo de Milei ni le dimos las herramientas para ejecutar su proyecto político, como sí hicieron otros representantes de Chubut en el Congreso”.

“Nos propusimos el inmenso desafío de traer esperanzas, de volver a creer que las cosas pueden ser distintas. Estamos cerrando una campaña que consistió en pensar y construir alternativas y soluciones a los problemas reales de cada uno de los chubutenses, basado en la escucha”.

Hizo hincapié en que “somos la única opción real que no responde a otros intereses más que a los de los chubutenses. No somos empleados de Milei, no le debemos nada a Macri. Nos debemos a ustedes, que eligen, a través de nuestra propuesta, decirle basta a este gobierno”.

Agradeció a los presentes “haber roto el silencio. Haber estado, haber conversado, haber planteado cuestiones. Habernos dado herramientas para construir y pensar juntos soluciones”.

“Esta es una campaña contra la resignación”, agregó Luque, quien recordó que “hay una nueva oportunidad el 26 de octubre. Es importante el domingo ir a votar y decir basta con el voto a este presente”, finalizó.