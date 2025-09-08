El candidato a diputado nacional por Unidos Podemos, Juan Pablo Luque, celebró la victoria obtenida por el Justicialismo en la provincia de Buenos Aires y subrayó que “es un anticipo de lo que ocurrirá muy pronto en todo el país”. Y envió un mensaje a Despierta Chubut: “ahora es tarde para saltar de vereda”.

Luque expresó que “la gente empieza a decirle basta a este modelo libertario cruel que tanto daño provoca en los argentinos, especialmente en los sectores más vulnerables”. y enfatizó que “vamos a replicar en Chubut la gran victoria del peronismo bonaerense”.

Tras destacar la performance del gobernador Axel Kicillof y sus candidatos y candidatas, especialmente Gabriel Katopodis, el exintendente de Comodoro Rivadavia sostuvo que “el resultado del domingo demuestra que un peronismo unido es imbatible”. y convocó a todos los sectores del Justicialismo provincial a trabajar en la misma dirección “para lograr un triunfo contundente en octubre”.

Luque señaló que “el peronismo es la única y verdadera oposición a este gobierno inhumano. Otros que representan lo mismo que Milei hoy se quieren despegar cuando ya avalaron la crueldad”.

En clara referencia a los candidatos de Despierta Chubut, indicó que “ahora es tarde para saltar de vereda” y recordó que los legisladores del gobernador Torres votaron todas las leyes que Milei envió al Congreso, incluso los proyectos más deleznables”.

“La gente no come vidrio y sabe perfectamente quién es quién en esta provincia”, concluyó el candidato peronista.