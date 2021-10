Luque: "No nos invitaron a la presentación del proyecto de Ley de Reparación Histórica"

Este miércoles, el gobernador Mariano Arcioni, presentó el proyecto de Ley de Reparación Histórica para Chubut, en las instalaciones de Casa de Gobierno. El mismo tiene por objetivo recuperar el índice de coparticipación que la provincia cedió hace 33 años.

En ese marco, el intendente Juan Pablo Luque se refirió sobre el acto que llevaron adelante desde Provincia y explicó que "no nos invitaron a la presentación del proyecto de ley y no nos habían contado nada antes".

Al respecto, sostuvo: "me parece que necesitamos que el Gobierno Nacional nos devuelva esos puntos, pero no es la manera, y no lo veo tan fácil", lanzó en diálogo con LU4.

Además, Luque agregó que "si les sobran los recursos a Buenos Aires, se le podría pedir que cedan los puntos que nos faltan".

El mandatario local comentó también que estuvo reunido en la jornada de ayer con el presidente de YPF, Pablo González, donde visitaron por la tarde las obras del Polo Tecnológico, que se construye en el Km4 de la ciudad.

Allí resaltó: "venimos trabajando en conjunto", comentó Luque. En agosto de este año, la compañía firmó con el municipio una carta de intención para que YPF, a través de YTEC, le transfiera conocimientos en distintos programas de innovación, relacionados a la actividad hidrocarburífera y energías renovables.