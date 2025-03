Fuertes declaraciones realizó este miércoles el ex intendente comodorense Juan Pablo Luque, respecto a sus expectativas en el año electoral y los posicionamientos políticos del municipio y la provincia ante la Nación por decisiones que afectan a puestos de trabajo de la industria petrolera.

El último candidato a gobernador del PJ habló en rueda de prensa luego de asistir al discurso del intendente Othar Macharashvili en la apertura de sesiones del Concejo Deliberante.

Consultado por su proyecto electoral en 2025, dijo que “es una falta de respeto que yo me ponga a trabajar en candidaturas”, y en referencia a su ex compañero de fórmula Ricardo Sastre, cuestionó que “hay gente que tiene tiempo y que habla pavadas, como escuché en las últimas horas hablar de un frente común que no existe”.

Aclaró que “a mí me importa que Comodoro no se caiga a pedazos y es lo que percibo que puede suceder en el corto plazo si no reaccionamos” por lo que “tenemos que estar al lado de los trabajadores, de los sindicatos, que siempre han marcado una hoja de ruta que la política acompañó con esa fuerza que tuvimos y que se ha ido perdiendo”.

Sobre el apoyo a Ignacio Torres, dijo que “el gobernador no necesita ser sostenido, ganó las elecciones hace un año y medio, está gobernando con cierta tranquilidad desde lo político, se escuchan pocas críticas, en ese contexto estará trabajando en lo que piensa para el futuro de la provincia”.

Aclaró que si bien “a Sastre no lo escuché”, con su ex compañero “no hablo hace mucho tiempo, pero la diputada de ellos (en alusión a Mariela Williams en la Legislatura) claramente responde a cada una de las decisiones que toma el gobernador a pesar de que muchas veces nuestro bloque se expresó en forma contraria”.

Por si quedaba alguna duda, insistió “Sastre habló a favor de un frente común que a mí particularmente no me van a encontrar”. Y sobre su proyecto, señaló “no he dicho nunca que voy a ser candidato a diputado nacional”.

Banca nacional

Explicó Luque que en su caso “no voy a ser como muchos legisladores que nos representan que saltan de banca en banca, de cargo en cargo, yo fui intendente y mi vocación está por trabajar por Comodoro que es la que me preocupa, es una provincia dentro de la provincia”.

Advirtió que “el resto de la provincia también va a tener problemas, el 90 % de los municipios pagan sus salarios con regalías petroleras que están bajando sustancialmente” por lo que en conjunto se debería traccionar “para que no se vayan las inversiones de nuestra región”.

Remarcó que a título personal “no estoy evaluando ninguna candidatura ni ningún proyecto político para este año”, aunque “en política no se descarta nada”, pero dijo “sí estoy evaluando seriamente trabajar directamente para el año 2027 para Comodoro”.

Afirmó Luque que “no trabajo para ocupar un lugar personal, para estar más feliz, sino que me gusta trabajar en proyectos colectivos”, y en su caso “el gobernador (Torres) estará pensando en una estrategia que ojalá le de fuerzas para pelear a nivel nacional y no como ocurre hoy con Ana Clara Romero y la senadora Cristina” que dijo “no lo han hecho ni han defendido los intereses reales de los comodorenses”. Incluso señaló que “por responsabilidad de legisladoras como ellas hemos perdido más de 4 mil puestos de trabajo”.

Críticas a Othar

Sobre el discurso del actual intendente dijo Luque que “le faltó más fuerza desde lo político a lucha contra la pérdida de puestos de trabajo en la ciudad y en la cuenca que son más de 4 mil, donde lamentablemente seguimos trazar una agenda que nos permita defender los intereses concretos de nuestra ciudad”.

“La industria está pasando por un momento muy complejo” indicó, y en ese sentido pidió “tenemos que trabajar para defender los 100 años de desastre que nos dejó YPF que gratuitamente se retira sin decir absolutamente nada”, agregando que seguramente se retirarán también Manantiales Behr.

Expresó Luque que este es un año “con elecciones de medio término donde a la gente le está importando bastante poco estas elecciones, a pesar de que son importantes por las cuestiones que estamos viviendo a nivel nacional, gran parte de lo que está pasando es por la falta de fuerza para defendernos de medidas”.

Lamentó que “legisladores de nuestra provincia hayan acompañado las medidas de este gobierno nacional que empresas como YPF y Tecpetrol se retiren y dejen tanta gente en la calle” y comparó que “en otros años esto lo hubiéramos frenado de otra manera, y son las cuestiones de las que no estamos hablando”.

Sobre su relación con Othar, sostuvo “algo he hecho para que sea intendente y sin embargo no tenemos el diálogo que yo tenía con mis ex compañeros de gabinete como me tocó con Carlos cuando fue intendente” aunque “cada uno define de qué manera gobernar y cómo llevarlo adelante, y será la gente quien evalúe estas cuestiones”.

“Cuando recorro las calles veo que el intendente necesita un equipo que se ponga la camiseta de Comodoro, que tenga ganas de trabajar, de esforzarse un poco más para tener la ciudad mejor y es él quien define su equipo”, dijo finalmente.