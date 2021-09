El intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, emitió su voto este domingo en la Escuela N° 39 antes del mediodía en el marco de las Primarias, Abiertas, Simultaneas y Obligatorias.

“Estoy muy contento de haber votado. Un día que viene con muchísima normalidad y tranquilidad. Esperamos que hoy podamos disfrutar esta jornada democrática”, dijo. Y precisó tras su recorrido por escuelas de la zona sur que “al ser una elección atípica uno nota que hay menor cantidad de votantes que en las elecciones anteriores, por esta pandemia y el procedimiento de la Justicia Electoral. Eestamos dando una vuelta y esperamos que se desarrolle todo el día con tranquilidad”.

Luque anticipó que será una elección bastante sencilla porque hay solamente dos boletas del PJ. “Yo creo que a cerca de las 21 de la noche habrá resultados bastante concretos”, estimó tras agregar que las elecciones se vienen desarrollando “bastante bien” también en el resto de la provincia.

CORONAVIRUS Y ELECCIONES

El intendente reconoció que sin dudas el Covid19 condicionó la campaña. “No es fácil hacer una campaña electoral donde la mayoría de la gente no estaba con un ánimo de vivir una elección”. No obstante, recordó que luego los legisladores deben defender los intereses de la provincia “no vienen de un ovni o salen de un repollo, vienen de nosotros. Tenemos que hacerlo con esa responsabilidad sabiendo que durante mucho tiempo en la Argentina esta posibilidad no la tuvimos”.

Sobre la poca concurrencia de gente en lo que va de esta jornada electoral, Luque afirmó que "tenemos que entender que hay un temor lógico, hace dos años que estamos viviendo situaciones difíciles ( por la pandemia)”, no obstante, el buen ritmo de la vacunación y el descenso de casos positivos en las últimas semanas.

“La situación de pandemia ha generado que la gente tenga sus intereses más puestos en salir de esta situación que en la cuestión electoral”, opinó.

Finalmente, destacó que se nota una responsabilidad muy buena de los ciudadanos en el cumplimiento del protocolo. “Todo el mundo haciendo cola afuera para evitar aglomeraciones de gente”.