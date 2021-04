COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - El intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, firmó un convenio con la Liga Oficial de Fútbol. El acto se efectuó durante la tarde, en la sede de la mencionada institución, con la participación del presidente del Ente Autárquico Comodoro Deportes, Hernán Martínez; el titular de la Liga de Fútbol, Antonio Carrizo; y referentes de las entidades que forman parte del fútbol oficial de nuestra ciudad.

Durante la actividad, se rubricaron sendos acuerdos que contemplan el pago de los árbitros en las categorías formativas -7°, 8° y 9° división- y aportes económicos para becas a los 24 clubes de la Liga; como así también se entregaron distintos elementos para la práctica deportiva.

En ese contexto, el intendente señaló que “defendemos constantemente los sueños de los comodorenses respecto a cada una de las actividades que nos proponemos realizar. El deporte forma parte de esto y, particularmente, el fútbol local tiene una gran historia y tenemos que seguir enriqueciéndola, acompañando y fortaleciendo la labor que llevan a cabo diariamente los dirigentes deportivos, trabajando ad honorem y con mucha pasión”.

“Sabemos lo que cuesta desarrollar una actividad y mantener un club en absoluta soledad, por eso deben tener en claro que cuentan con un Estado Municipal que impulsa a las entidades y palpa día a día sus realidades. No es sencillo hacerlo, pero nada podríamos hacer si no hubieran instituciones que proponen y que intentan multiplicar lo que reciben por parte del Municipio”, recalcó.

Continuando en ese tenor, expuso que “nos encantaría llegar a todos los clubes de la misma manera, al mismo tiempo, pero a veces eso es imposible, más teniendo en cuenta que durante muchos años estuvimos prácticamente solos. De todas formas, continuamos demostrando que tenemos un gran compromiso con los clubes y con el deporte comodorense, ya que representan a muchas familias que desean practicar alguna actividad”.

En ese sentido, el mandatario municipal destacó que “invertimos en deporte porque la actividad física trae una serie de beneficios a la salud, pero además brinda contención a nuestros chicos y les enseña valores para la vida. Por ello, debemos trabajar entre todos para que cada vez más gente practique deportes”.

“Todos sabemos la pasión que le ponen los dirigentes y los instamos a que persigan los sueños de aquellos que lograron hitos importantes en la historia de Comodoro. Pretendemos poner un granito de arena y nuestro deseo es que sueñen con estar en las grandes esferas porque finalmente ese será el espejo en el que muchos chicos se miren para volcarse al deporte”, sostuvo.

Del mismo modo, afirmó que “celebramos contar con instituciones deportivas fuertes, solidas, que intenten cada vez más y trabajen en conjunto con nosotros para no quedarnos sólo en el acompañamiento económico. Queremos ayudar a gestionar porque tenemos en claro que no estamos gastando, sino invirtiendo para lograr que las próximas generaciones vivan de la mejor manera posible. Por eso destacamos la tarea de Hernán Martínez y del equipo del área de Deportes; como intendente me enorgullece tener profesionales de ese calibre en la Municipalidad”.

Para finalizar, Luque manifestó que “podemos equivocarnos y siempre vamos a escuchar las críticas, pero lo que hacemos es con absoluta honestidad, con la convicción de que Comodoro puede ser cada día mejor y los dirigentes deportivos cumplen un rol trascendental para el futuro que todos soñamos”.

“Es necesario un Estado presente”

Por su parte, el titular de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, explicó que “este es el comienzo del el trabajo planificado para este año en referencia a equipamiento para las instituciones deportivas, pero también se firmaron acuerdos que brindarán un apoyo fundamental al fútbol local. Es necesario un Estado presente que acompañe el crecimiento de los clubes y en eso estamos avanzando”.

Respecto al acompañamiento para el pago de arbitrajes, detalló que “por primera vez el Municipio decidió colaborar en esta temática y esto tendrá continuidad. De esta manera, los clubes contarán con este apoyo para las categorías formativas y podrán volcar en otras cuestiones el dinero que antes utilizaban para los arbitrajes”.

Del mismo modo, informó que “se concretó un aporte de casi un millón de pesos mensuales que será destinado a becas para entrenadores, técnicos, profesores y personal operativo. Esto permitirá fortalecer el acompañamiento y poner en valor la tarea que se efectúa en cada entidad”.

“Debido a la situación actual de pandemia que estamos viviendo, los clubes están muy complicados para recaudar dinero. Por esto, el intendente Luque decidió darles una mano en ciertos gastos que puedan tener”, concluyó Martínez.

“Se fortalece al dirigente, pero aún más al jugador”

En tanto, el presidente de la Liga Oficial de Fútbol, Antonio Carrizo, agradeció al jefe comunal y al titular del área de Deportes, ya que “nos dan una mano gigante a nuestra entidad y a los 24 clubes. Se trabaja a destajo, de lunes a lunes, con más de 200 chicos en cada institución, no solo en lo que es contención, sino en tareas federativas para sostener las actividades”.

Por último, Carrizo resaltó que “de esta manera, se está fortaleciendo la calidad de la dirigencia deportiva, pero sobre todo la del jugador, que es el protagonista de todo esto. De hace muchos años que no se veía semejante acompañamiento de la Municipalidad al deporte en todos sus aspectos y eso nos pone muy felices”.