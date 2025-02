“Se le ha solicitado la renuncia al titular de ANSES Mariano de los Heros. Lo reemplazará Fernando Bearzi. Fin”.

“Por decisión del Presidente de la Nación Sonia Cavallo deja de ser la embajadora argentina ante la OEA. Fin”.

Con esos dos mensajes, concluidos con el sello habitual que suele utilizar en redes, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció dos decisiones fuertes que tomó este lunes el Gobierno nacional.

La más importante en términos políticos fue el desplazamiento del director de la ANSES, Mariano de los Heros, quien había asumido hace menos de un año. La decisión de correrlo de su cargo se dio luego de que el presidente Javier Milei desmintiera las declaraciones del ahora exfuncionario, quien había hablado de una reforma previsional.

De los Heros había afirmado en declaraciones a TN que el Gobierno buscaría impulsar una reforma previsional antes de fin de año y explicó que uno de los puntos a debatir dentro del proyecto sería el aumento de la edad mínima para acceder a la jubilación.

Este lunes por la mañana, Milei le bajó el tono a esas afirmaciones. “La reforma previsional no es parte de este momento. Usted no puede reformar el sistema previsional si usted antes no reforma el sistema laboral. El kirchnerismo hizo un montón de aberraciones. Una de esas fue dar jubilaciones sin aportes”, señaló en diálogo con A24.

EL DESPIDO DE SONIA CAVALLO

Por otro lado, el pedido de renuncia a Sonia Cavallo, hija de Domingo Cavallo, se dio luego de que Milei criticara duramente al exministro de Economía, quien expresó sus diferencias con el plan económico que lleva adelante el Gobierno.

¿Cómo va a hacer subir el dólar si yo le estoy sacando todos los pesos que andan dando vueltas? El dólar se tiene que caer como un piano. Le voy a decir, en especial al impresentable de Cavallo, afirmó este lunes Milei en una entrevista en A24. Horas después, se conoció la decisión de desplazar a Sonia de su rol como embajadora ante la OEA.

Además, aseguró que su plan es más sólido que el aplicado por Cavallo durante los 90. "Mientras él insultaba a todo el mundo cuando hablaban de devaluación, defendía el tipo de cambio de la convertibilidad. Y este programa es muchísimo más exitoso que la convertibilidad porque no tuvimos que tener una hiperinflación previa para hacerlo, porque nosotros la evitamos, no la dejamos correr", sostuvo el Presidente.