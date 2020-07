CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - El dirigente Luis D'Elía se encuentra internado en el Sanatorio Otamendi, ubicado en el barrio porteño de Recoleta, luego de ser confirmado como positivo para Covid-19 en un primer testeo. "Recién empieza esta lucha. Vamos a estar 14 días acá", dijo esta noche el dirigente kirchnerista en comunicación telefónica con Crónica TV.

D'Elía, de 63 años, tiene problemas cardíacos, hipertensión y diabetes, por lo que forma parte del grupo de riesgo frente a este virus. Ayer por la noche se comunicó desde el sanatorio y relató al canal de noticias: "Estoy mal. Estoy preocupado. El domingo a la noche me internaron en el Otamendi, anoche me confirmaron que tengo Covid-19 positivo. Fiebre, dolor de cabeza, fuerte dolor en la espalda, los pulmones, los riñones". Y se encargó de agradecerle a "Dios" de no haber tenido hasta el momento ninguna complicación pulmonar.

A principios de abril, D'Elía fue beneficiado con la prisión domiciliaria, luego de que la jueza Sabrina Namer, del Tribunal Oral Federal 8, concluyera que representaba un riesgo para los demás detenidos del Penal de Ezeiza por haber tenido síntomas compatibles con coronavirus. En aquel momento, el dirigente tuvo 38.5 grados de fiebre y "dolores en todo el cuerpo" y permaneció internado en el sanatorio Anchorena, hasta que fue dado de alta.

Consultado sobre cómo pudo haberse contagiado el virus, al estar cumpliendo la condena en su casa, el líder piquetero arriesgó: "Tengo una pulsera, cumplo religiosamente el hecho de estar en mi casa, pero bueno... hay que salir a hacer mandados, mi mujer va y viene". Y dijo que los miembros de su familia no presentaron síntomas hasta el momento, pero se están haciendo los estudios correspondientes.

El líder de Quebracho, Fernando Esteche, le envió un mensaje a través de su cuenta de Twitter: "Mucha fuerza @Luis_Delia no puede ni un virus ni la cárcel con toda tu grandeza y compromiso. Mucha fuerza!".

D'Elía fue condenado a tres años y nueve meses de prisión por la toma de la comisaría 24 de La Boca en 2004 en reclamo por el asesinato de un referente social de su agrupación, Martín "Oso" Cisneros. En ese momento, D'Elía era subsecretario de Tierras para el Hábitat Social.