RAWSON (ADNSUR) – El lunes se llevó a cabo una reunión virtual entre los representantes de los gremios que integran la Mesa de Unidad Sindical con diputados y senadores nacionales de Chubut, en busca de una solución para salir de la crisis económica que atraviesa la provincia.

Entre los legisladores, estuvo presente el senador nacional Alfredo Luenzo, quien en diálogo con ADNSUR, destacó que las reuniones de ese tipo con los gremios estatales son muy positivas. “El gesto de convocar a hablar no sólo de la coyuntura sino de proyectos a futuro es algo que siempre tiene que ocurrir en personas que tienen responsabilidades”, dijo.

Y aseguró que en el encuentro virtual se analizaron aspectos actuales como el atraso de los salarios, pero también buscando salidas de cara al futuro. "Se conversó acerca del canon eólico, la reparación histórica, políticas diferenciales para la Patagonia argentina, política pesquera y la política vinculada a la Megaminería. Fue una agenda planteada proactiva”, afirmó.

Pero Luenzo manifestó su malestar por la actitudes que tuvieron algunos dirigentes gremiales al dar declaraciones a la prensa: “A veces molesta que después de una reunión donde hemos mostrado predisposición para articular todo lo que haga falta con el Gobierno Nacional, y lo estamos haciendo, algunos dirigentes gremiales hayan tenido algunas consideraciones poco felices, eso no es seguir tendiendo puentes y construyendo una mesa positiva”.

Al respecto aseguró que hubo declaraciones que “realmente no ayudan a que uno se siente en la mesa, porque te insultan después de salir de la mesa y no lo hacen frente a frente. Este tipo de juego mediático y posicionarse frente a las bases es poco feliz y poco educado hacerlo. Hay dirigentes que hablaron y supuestamente nos han dicho unas cosas en la cara y no abrieron la boca en la reunión”, manifestó.

GESTIONES ANTE EL GOBIERNO NACIONAL

Por otro lado, se refirió a las gestiones que realizan los senadores nacionales, y destacó que en los últimos días –en función de la pandemia global y nacional- “estamos peleando un presupuesto ‘palmo a palmo’ en función de la finitud que tienen los recursos en estos momentos y luego de haber salido de un endeudamiento feroz. Eso nos ha permitido reconsiderar un presupuesto que es algo más alentador del que teníamos a principios de año”, dijo.

Y señaló que los presupuestos de Cambiemos que llegaban al Congreso Nacional eran un mero dibujo. “Hubo un presupuesto en el 2018 que lo aprobamos a la medianoche y -a las 10 hs de la mañana siguiente- el ministro de Economía dio una conferencia de prensa con otras variables. Si uno analiza los presupuestos que se analizaron durante el gobierno de Macri, deberían callarse la boca. No es un presupuesto de tiempos normales, es un presupuesto de lo que se puede hacer. No me voy a detener en la Oposición porque no tienen antecedentes de haber hecho presupuestos que tengan que ver con la realidad”, puntualizó.

Luenzo recordó que hay una primera gestión que hizo el ministro de Economía que es la renegociación de la deuda “y la hizo de manera exitosa. Argentina se ahorró 42.000 millones de dólares. Tenemos un presupuesto realista que ojalá se pueda cumplir de punta a punta en cada uno de los aspectos que lo estamos planteando”. Mientras explicó que “Nosotros trabajamos y peleamos por unas obras públicas que no habían sido incluidas. En esto han trabajado los diputados y los senadores nacionales. Los senadores trabajamos con algunas propuestas que los ministros del Gabinete provincial nos hicieron llegar”.

Asimismo indicó que a la ayuda extraordinaria que pide la Oposición con un proyecto que el Gobierno envíe 30.000 millones de pesos, “yo me pregunto ¿por qué no lo hicieron antes del 10 de diciembre? Heredamos una crisis con una deuda externa fenomenal”.

Afirmó que hay una ayuda permanente del Gobierno nacional. “Se envían ATN (Aporte del Tesoro Nacional) para poder pagar. Sin esa ayuda, no estaríamos 2 meses sino 4, 5 o 6 meses atrasados. El Estado nacional gira aportes permanentemente. El Gobierno nacional acompaña a Chubut en el medio de las crisis que atraviesan todas las provincias argentinas. Hay 11 provincias en situaciones críticas, Chubut entre ellas y con una de las situaciones más complicada”.

La Oposición plantea una ayuda extraordinario y después no vota el presupuesto. Es raro y contradictorio.

"Los gremios plantearon la ‘reparación histórica’ y creo que tienen razón. Pero tiene que estar fundamentada en encontrar nuevas variables para la matriz productiva de la provincia. Evidentemente, el ‘monocultivo’ como el petróleo que fue un buen proveedor -durante muchos años- ya no es la ‘vaca lechera’ que tenía un gran impacto en la recaudación", explicó.

Y detalló que se habló de la energía eólica "porque hay una Ley que lo nuclea hasta el 2025. Estamos tratando que las empresas que exportan energía paguen – al menos- el uso improductivo de la tierra. El concepto de regalía no es aplicable a los recursos renovables. Se podría aplicar un canon por el uso improductivo de la tierra. Estamos trabajando con las empresas para ver cuál es la propuesta en función de devolverle algo a Chubut en función de la energía que sale de nuestro territorio y alimenta a fábricas y empresas que están en distintos lugares de Argentina con todo el Interconectado Nacional".