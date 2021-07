Se aproximan los plazos para que los partidos definan los candidatos que integrarán las listas para renovar dos bancas en la Cámara de Diputados de la Nación. Gustavo Menna, del bloque de la UCR y Rosa Muñoz, del Frente de Todos, darán fin a su mandato tras haber sido elegidos en 2017. En tanto, en la Cámara de Senadores se renovarán las tres bancas que actualmente ocupan Alfredo Luenzo por Chubut Somos Todos, Juan Mario Pais y Nancy González por la Alianza Frente para la Victoria.

Luenzo habló de las elecciones pero evitó dar definiciones sobre su futuro de cara la renovación de cargos en el Congreso de la Nación: "Yo voy a seguir trabajando en política, no lo sé dónde, lo dirán las circunstancias", dijo. Y descartó estar participando de las mesas de armado de listas. "En las actuales en Comodoro no, ni en la provincia tampoco, creo que los compañeros están definiendo".

"Hay algunas cosas que a mí no me han gustado. Creo que la influencia de los sectores empresarios en las definiciones de las listas no le hace bien a la política".

Asimismo, el senador manifestó: "Creo que si hay sectores empresarios que se quieren dedicar a la política, estoy de acuerdo, me parece bien porque hay gente muy capaz, pero no veo bien al sector empresario de la forma en que hoy están planteando algunos referentes la designación de quienes tienen que ocupar un cargo. Me parece que le hace muy mal a la política. La política necesita reconstruirse y recuperar credibilidad. Y creo que esta no es la forma", sostuvo.

Luenzo realizó estás declaraciones luego de que fuera pública la intervención de empresarios como Cristóbal López y Jorge Aidar Bestene en la definición de listas del PJ.

Sobre su futuro, Luenzo aseguró "seguiré trabajando en política como lo he venido haciendo hasta ahora en los últimos años. No importa en el lugar donde uno esté. Yo estoy convencido de este proyecto político, de sacarlo adelante y ayudare desde el lugar desde donde sea convocado", mientras que agregó "no hay apuro por las definiciones".

"Yo estoy en el Frente de Todos. Yo me reconozco como un hombre parte fundamentalmente del pensamiento de nuestra vicepresidenta, porque estoy en ese espacio político, estoy trabajando, estoy convencido de sus ideales y del poder de convocatoria, y qué tipo de país quiere", aseveró.

Y finalmente, reconoció sumamente importante que cuando está participando en un espacio político, ver "cuáles son las ideas del espacio político más allá de las personas porque cuando entramos con los ismos nos perdemos de vista que es lo queremos defender y eso es lo que nos ocurre habitualmente en el mundo de la política".