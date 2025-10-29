Tras el referéndum del domingo en el que la mayoría de los votantes se pronunció por el “Sí” a la quita de fueros en Chubut, la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales (AMFJCH) analiza una nueva presentación judicial, que podría incluir tanto a la Corte Suprema de Justicia de la Nación como a organismos internacionales, según confirmó su presidenta, Carina Estefanía.

En diálogo con Actualidad 2.0, Estefanía explicó que no pueden continuar el recurso previo que habían presentado contra la enmienda constitucional, pero adelantó que “frente al hecho consumado del plebiscito, se evalúa una nueva acción judicial”, que será debatida en una asamblea de asociados.

“Estamos consultando a los profesionales y preparando una asamblea para que el tema sea debatido. Es una cuestión muy técnica: podría ser una presentación ante la Corte Suprema o, paralelamente, ante organismos internacionales”, detalló.

“No eran privilegios, sino garantías de independencia”

Estefanía enfatizó que los fueros judiciales no constituyen privilegios personales, sino protecciones funcionales destinadas a preservar la independencia judicial frente a presiones políticas, económicas o mediáticas.

“El discurso contra los fueros fue fácilmente aceptado por la sociedad, porque hay malestar con la dirigencia política y judicial. Pero esto no se explicó bien: los fueros no protegen a los jueces, protegen a la ciudadanía. A quien más le interesa tener un juez independiente e imparcial es al justiciable”, sostuvo.

La magistrada consideró que la reforma “debilita el sistema democrático y al Poder Judicial”, porque elimina “un resguardo fundamental” para que los jueces puedan resolver sin presiones.

Falta de debate y análisis legislativo

La titular de la Asociación de Magistrados también criticó la celeridad con que se aprobó la enmienda, impulsada por el gobernador Ignacio Torres. “El proyecto ingresó el 18 de febrero y fue aprobado el 27. No hubo debate ni en la Legislatura ni en la sociedad. Ni siquiera se explicaron los alcances reales de la medida”, cuestionó.

La presidenta del organismo cuestionó además la interpretación del resultado electoral, señalando que menos del 40% del total de los electores votó a favor de la eliminación de los fueros, y que aún no se conocen los votos en blanco.

“El artículo 271 de la Constitución Provincial no está reglamentado, por lo que ni siquiera está claro si la mayoría debe ser sobre el padrón total o sobre los votantes. Hay muchas cuestiones técnicas por resolver”, apuntó, en referencia a que la aprobación del plebiscito requiere el 50% más 1 de los votos válidos.

Qué fueros siguen vigentes

Estefanía aclaró que la eliminación no alcanza a todas las inmunidades, ya que continúan vigentes la inmunidad de arresto y la de opinión. “No es cierto que se eliminaron todos los fueros. Un juez o el gobernador pueden ser detenidos si son sorprendidos cometiendo un delito, pero no se puede pedir prisión preventiva sin un proceso de desafuero previo”, explicó.

En ese marco, precisó que un gobernador, un legislador o un juez podrían ser detenidos si son sorprendidos en flagrancia de un delito, pero no se los podría arrestar por pedido de un fiscal que considere necesaria la prisión preventiva, para evitar el entorpecimiento de la investigación o ante un riesgo de fuga.

Por ahora, la Asociación de Magistrados no definió si su nueva acción judicial será ante el Superior Tribunal de Justicia de Chubut o directamente ante la Corte Suprema de la Nación, ya que especialistas en Derecho Constitucional aún evalúan cuál sería la vía más adecuada. “No quiero apresurarme. Estamos consultando a constitucionalistas para determinar si es de competencia originaria de la Corte o del Superior Tribunal. La decisión final se tomará en asamblea”, concluyó Estefanía.