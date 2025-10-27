Luego de lo que fue la contundente victoria de La Libertad Avanza, quien logró obtener más de un 40% de los votos en todo el país, Milei utilizó sus redes sociales para agradecer el apoyo y acompañamiento de Scott Besset, secretario del Tesoro de Estados Unidos.

A través de su perfil oficial de X, el mandatario nacioanl recordó el auxilio económico brindado por la administración Trump a la Argentina.

“Gracias, Secretario Scott Bessent, por sus amables palabras y su inquebrantable apoyo”, escribió el mandatario, destacando que el resultado electoral refleja “el inquebrantable espíritu del pueblo argentino por la libertad y la prosperidad”. Reforma laboral de Milei: qué son los salarios dinámicos y cómo cambiarían los convenios

El presidente argentino subrayó además la sintonía entre su visión económica y la política estadounidense, resaltando que “bajo el liderazgo del presidente Donald Trump, el vínculo entre Estados Unidos y Argentina allanará el camino para inversión, innovación y crecimiento sin precedentes en la región”.

En su mensaje, Milei también llamó a la cooperación entre ambas naciones: “Juntos construiremos un futuro donde las motosierras acaben con la burocracia, no con los sueños. ¡MAGA!”.

Por su parte, Scott Bessent felicitó al mandatario por el resultado electoral y remarcó su respaldo: “Felicitaciones al presidente Milei por las exitosas elecciones intermedias de La Libertad Avanza. Tiene un mandato renovado para el cambio”. Trump, de manera previa, también destacó en redes sociales el desempeño de Milei, señalando que “el pueblo argentino justificó nuestra confianza en él”.

Tras el triunfo de LLA, Milei convocó a gobernadores de otros partidos para acordar reformas

La interacción entre Milei y los funcionarios estadounidenses evidencia un renovado interés en profundizar los lazos económicos y políticos, en un momento en que Argentina busca atraer inversiones y consolidar su proyección internacional.

Tras el triunfo en las elecciones legislativas, Milei confirmó los nuevos cambios que habrá en el gabinete

En una entrevista con el periodista Antonio Laje para A24, Milei adelantó que su equipo de gobierno se renovará a partir del 10 de diciembre, coincidiendo con la conformación del nuevo Congreso, y anticipó que esas modificaciones serán fundamentales para avanzar con la agenda legislativa que impulsa.

El canciller Werthein presentó su renuncia, pero antes tomó una polémica decisión

“El Gabinete se va a construir a la luz del nuevo Congreso, de las alianzas que tengo que buscar para poder pasar la agenda. Lo importante es conseguir las reformas”, subrayó Milei, quien se mostró comprometido con la necesidad de armar un equipo preparado para negociar y facilitar la aprobación de las iniciativas clave de su mandato.

El mandatario no descartó sumar referentes de otras fuerzas políticas a su gabinete para consolidar mayorías que permitan avanzar en su programa. “Cualquiera que sirva a los efectos de conseguir los resultados, los voy a sumar. Soy bilardista y mi compromiso es mi contrato electoral de 2023. Lo voy a hacer”, afirmó al responder sobre la posibilidad de incorporar actores políticos aliados, confirmando así su estrategia pragmática.

Tras el triunfo en las elecciones legislativas, Milei confirmó los nuevos cambios que habrá en el gabinete

Con información de Noticias Argentinas, redactada y editada por un periodista de ADNSUR