Lousteau: “El gobierno no consulta a las provincias que son dueñas del petróleo y quiere imponer su visión”

El senador por la ciudad de Buenos Aires por el bloque UCR-Evolución, Martín Lousteau, cuestionó la manera en la que el gobierno nacional avanza en una reforma de la Ley de Hidrocarburos sin consultar a las provincias que son dueñas del recurso, algo que dijo, pudo verificar en Chubut y en Mendoza. Además, en declaraciones al programa Sin Hilo que se emite en Canal 12 y a través de ADNSUR, criticó la manera discrecional en que se dispone el destino de fondos coparticipables hacia las provincias.

Consultado sobre las versiones que dan cuenta de un anteproyecto de ley de Hidrocarburos, y la preocupación en Chubut porque podría generar una desinversión en la Cuenca del Golfo San Jorge, Lousteau fue muy crítico por la manera “secreta e inconsulta” con que se maneja el tema, que dijo, pretende “imponer una visión” en vez de tener una mirada federal.

“Se supone que este tipo de reglas de largo plazo no son para lidiar con una coyuntura, con un descubrimiento puntual en un lugar, con una situación provincial, o con un aliado político. Uno crea marcos generales para que todo lo que tenga potencial se desarrolle”, indicó el senador radical.

Expresó en ese sentido que “pasé por Neuquén y estuve hablando con la senadora por Mendoza y allá tampoco saben de qué se trata el proyecto”, al tiempo que afirmó que este asunto, más que en versiones extraoficiales “debe darse en el marco formal, den una discusión pública con un recurso ultra relevante para el país como es la principal producción de energía que tiene la Argentina”.

Y se preguntó “¿Cómo es que esa discusión es secreta, y la deciden a puertas cerradas? No se convoca, no consultan, ni queda claro cuál es la visión. Eso no es un gobierno federal, es un gobierno que quiere imponer cuál es su visión. Pero en este caso, los recursos del subsuelo son provinciales”, sentenció Lousteau.

COPARTICIPACION

Respecto al histórico reclamo de Chubut de verse perjudicada en el retorno de fondos ante lo aporta la cuarta provincia exportadora, explicó Lousteau que “las transferencias entre las provincias existen para que cada argentino, independientemente de la provincia donde nazca, pueda recibir la misma cantidad de bienes y servicios públicos de la Educación, Salud y Seguridad”.

Indicó en segundo lugar que “cuando se hacen transferencias, Nación se queda con una gran parte y lo gasta mal”; y además, “el kirchnerismo dice tener una ‘visión federal’ pero utiliza los recursos del Estado para tratar de disciplinar”.

A modo de ejemplo, dijo que “si Chubut no tiene clases por 4 años, el gobierno nacional no considera que es un problema de un grueso de los chicos argentinos que tienen que recibir sí o sí la Educación. Cuando una provincia afín como la provincia de Buenos Aires, necesita dinero se lo saca a la ciudad de Buenos Aires y se lo entrega. Pero ¿mejoró la seguridad en la provincia de Buenos Aires? No”, disparó.

Finalmente, sostuvo que “en el pasado, existieron leyes que compensaban –al menos parcialmente- algunas diferencias que tienen en sus entornos de desarrollo en las distintas regiones de Argentina. En muchas ocasiones, están mal calibradas, poco discutidas, pero son necesarias”, afirmó.