La decisión del Gobierno Nacional de cerrar la Dirección Nacional de Vialidad generó un fuerte impacto en Chubut, donde más de 160 trabajadores tienen incertidumbre su futuro y advierten sobre las graves consecuencias que puede tener la medida en el mantenimiento de las rutas.

En ese contexto, este martes a la mañana realizaron una asamblea en Trelew. Según informó Jornada, en ese encuentro definieron que habrá un cuarto hasta la tarde, cuando definirán de qué forma continuarán con el reclamo. No se descarta el anuncio de un paro para jueves y viernes.

“Estamos todos preocupados y angustiados, ya no tenemos nada que perder, el organismo está disuelto supuestamente. No sabemos para quién trabajamos. Es gravísima la situación, no solamente por las 169 familias que nos quedamos sin trabajo, sino también por los usuarios de las rutas nacionales”, aseguró Soledad García, secretaria general de la seccional Chubut de Vialidad Nacional, luego de la asamblea realizada en Trelew.

La dirigente gremial explicó que hay trabajadores que se encuentran realizando tareas en el interior de la provincia, vinculadas al plan invernal en las rutas, por lo que esperaban comunicarse con ellos para definir las medidas a tomar.

"El trabajador vial tiene una responsabilidad en la ruta, pero también tiene derecho a manifestarse. Hoy el operativo invernal no está garantizado", afirmó García.

Por otra parte, cuestionó la falta de apoyo por parte del Gobierno provincia. “Los chubutenses que transitan las rutas están en peligro. Con el solo hecho de dejar de tirar sal en las rutas, ya se va a notar nuestra ausencia”, remarcó.

Ariel Barrionuevo, secretario general del sindicato de trabajadores viales en Chubut, remarcó que el Gobierno nacional viene realizando recortes desde su asunción. "Nosotros estamos trabajando con un presupuesto del 2023, a eso se suma la devaluación y la inflación que hace que también Vialidad pierda capacidad operativa en cuanto a los trabajos por no tener economía".

Al respecto, agregó: "No solamente en lo que es equipos y productos que se usan, sino también en la parte de mano de obra, de sueldos, venimos teniendo atrasos; aún no se les pagó a los trabajadores los viáticos de abril, mayo, y ahora ya entraría junio en deuda también”.