Hemos escuchado en distintos lugares que es “el rey de las redes”, que ha logrado explotar las nuevas tecnologías a su favor de manera sorprendente, que viene armando su comunidad desde 2018. ¿Es cierto todo esto?

Lo que podemos asegurar, es que se dio un fenómeno en estas elecciones que no se había presentado con anterioridad: la enorme diferencia que obtuvo el candidato presidencial no tuvo correlación con lo que anticipaban las encuestas ¿El motivo? Los datos no estaban en el cuestionario telefónico ni presencial, la realidad estaba en las redes sociales.

El candidato libertario, como todos los demás, cuenta con sus canales oficiales (Facebook, X -ex Twitter-, Instagram, Youtube, Tik Tok) en los que recolecta cerca de 6 millones de seguidores. Sin embargo, no son estos medios los que masifican su mensaje. Tampoco lo es la pauta que se coloca en sus publicaciones, que como hemos informado, no llega a los 18 millones de pesos en los últimos 3 meses . Existen cuentas alternativas en las redes sociales que difunden el mensaje del candidato de sin recurrir a la pauta publicitaria y sin ningún esfuerzo por parte del partido.

En plena sesión, Milei se durmió antes de hablar en el debate de Ganancias y la imagen se viralizó

Es abrumante el número de canales que circulan en torno a Javier Milei, por lo que hemos hecho una selección de los más relevantes. A priori existen más de 53 cuentas alternativas, de las cuales el 50% posee más de 100 mil seguidores. Más de 10 millones de seguidores de estas cuentas paralelas, se centra en una franja etaria entre los 16 y 30 años.

De igual modo, resulta relevante mencionar que en Facebook, Instagram y X (exTwitter), las cuentas oficiales del candidato son las que recolectan mayor cantidad de seguidores.

Los discursos que circulan por las cuentas alternativas de Javier Milei obtuvieron sólo en el último mes alrededor de 16 millones de interacciones. Lo curioso (o quizás no tanto), es que estos mensajes que logran una difusión masiva no son ricos en contenido, sino en repetición. El abuso de esta figura retórica por parte de los seguidores libertarios deja en evidencia la ausencia de material propio.

El insólito mensaje de Sergio Massa para captar el voto joven y destruir las "ideas" de Milei

Al presentar una enorme base donde lo más escuchado/leído es “presidente, libertad, Milei, viva, casta”; poco se debate sobre educación o salud. Lo realmente destacable es la potencia de un discurso lleno de repeticiones, pero vacío de ideas. Y más aún, cómo esa multiplicidad de contenido creado en estas cuentas alternativas ha logrado posicionar al candidato como el más elegido en las últimas elecciones de agosto.

Los canales más influyentes

De todos estos canales alternativos, destacan dos redes sociales, que concentran la mayor parte del público que sigue al candidato. Esto se debe a que se caracteriza por, según afirman algunos, armar un “personaje” en torno a su candidatura. Las plataformas que más impulsan su contenido son aquellas en donde el contenido se orienta más a los videos o creaciones parecidas.

Milei propuso un "cambio de raíz" en su nuevo spot de campaña de cara a las elecciones generales

Estamos hablando de YouTube y Tiktok. Estas redes concentran el 80% de la audiencia total del candidato en sus canales alternativos. Esto se justifica en el hecho de que estas dos redes sociales orientan su contenido a material audiovisual (video), ambas están en un auge actual de uso y, además, constante actualización. También influye que, debido a que la mayor parte del público de Milei son personas jóvenes, entre 16 y 30 años, son un target que prefiere piezas gráficas dinámicas, con movimiento y ediciones animadas y modernas, incluyendo filtros, memes, o audios/canciones del momento.

Ambas plataformas también brindan la opción de videos cortos, YouTube con su sección de “Shorts” y Tiktok, con su característica de elegir la duración. Esto es un plus en cuanto a la viralización de contenido, ya que el target joven de Milei se distingue por consumir la mayor cantidad de material en redes sociales en el menor tiempo posible.

De ganar las elecciones, Javier Milei confirmó quién será el presidente del Banco Central

Tiktok se posiciona como la red social donde está la mayor cantidad de público de los canales alternativos, con un 62%. La plataforma es actualmente la que registra un mayor crecimiento en el mundo de las redes sociales, por lo que impulsa fácilmente el engagement e interacciones de las cuentas y engorda en menor tiempo el número de seguidores. Los creadores de los perfiles alternativos de Milei aprovechan esto, y canalizan todo su contenido allí.

Por otro lado, de este 80% de concentración de público, el 22% que se encuentra en YouTube equivale a 2.8 millones de personas. Esta red (la segunda con más canales alternativos del candidato) se posiciona hace años como el lugar donde compartir videos. Muchos creadores de contenido ofrecen allí entrevistas, curiosidades, actualidad y planes políticos del libertario, con la seguridad de que puede ser fácil monetizar el contenido, a través de las visualizaciones. Y es que existen dos condiciones para poder cobrar por los videos de Youtube: contar con mil suscriptores (condición que todos los canales cumplen) y obtener 4000 horas de visualización públicas válidas en los últimos 12 meses; o 10.000.000 de visualizaciones de Shorts públicas válidas en los últimos 90 días. De esta manera, al menos 11 cuentas con más de 15 mil seguidores que ofrecen contenido sobre Milei reciben un porcentaje por su reproducción.

Quién es Guillermo Ferraro, el elegido por Javier Milei para el Ministerio de Infraestructura si gana las elecciones

Podemos entonces entender que la población más joven, que vive y pregona el uso de las redes sociales, que crece con el contenido que allí se genera y que sueña incluso con ser influencer como profesión; es el principal receptor de las ideas de Javier Milei. Resta esperar para descubrir si el triunfo obtenido en agosto se replicará en el mes de octubre, o si la oposición, ya sea de parte de Massa o de Bullrich logra pelear un ballotage.