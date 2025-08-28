El Consejo de Bienestar Policial de Chubut, integrado por 25 efectivos de distintos escalafones y jerarquías —incluyendo personal retirado—, lleva apenas un mes de funcionamiento, pero ya se encuentra en plena negociación con el Gobierno provincial por mejoras salariales.

Gabriel Miranda, representante del Consejo en Comodoro Rivadavia, detalló que las conversaciones tienen como eje garantizar un ingreso digno, especialmente para los policías recién ingresados, que son quienes más dificultades atraviesan para cubrir sus necesidades básicas

“Hoy un agente de calle está cobrando 1.028.000 pesos, mientras que el mismo personal en el escalafón administrativo percibe unos 900.000. La canasta básica está en torno a 1.500.000, por eso nuestro planteo es arrimar el haber inicial a 1.200.000 pesos como mínimo”, explicó Miranda.

Las propuestas sobre la mesa

En la primera reunión, el Consejo solicitó un incremento de 200.000 pesos de bolsillo para todos los efectivos por igual. El Gobierno ofreció entonces 100.000 pesos en tres cuotas, propuesta que fue rechazada.

En un segundo encuentro, la Provincia propuso un aumento del 1,7% al básico y la creación de un ítem (FIMP) de 70.000 pesos en tres cuotas. Según el cálculo oficial, esto representaba un aumento escalonado para los recién ingresados: 40.000 pesos el primer mes, 55.000 el segundo y 90.000 el tercero.

“Claramente dijimos que no, porque no era lo que estábamos buscando. En ese momento planteamos aceptar el 1,7% y el nuevo ítem, pero pedimos un incremento al riesgo profesional, que hoy está en un 75% del básico testigo del comisario general. Solicitamos llevarlo al 100%, en dos cuotas del 10% en los próximos meses”, relató Miranda.

El pedido del Consejo apunta a que los aumentos sean remunerativos y acumulativos, es decir, que tengan impacto en toda la escala salarial, incluidos administrativos y personal retirado. “Ese fue un punto central porque de esa manera se mejora también el haber de los compañeros jubilados”, subrayó.

Expectativas y retroactividad

Según Miranda, el Gobierno provincial se comprometió a analizar los números y dar una respuesta la próxima semana, en una reunión aún con día y horario a confirmar. Además, el Consejo planteó que cualquier acuerdo debe aplicarse con retroactividad a agosto y septiembre.

“Sabemos que la carga de agosto ya cerró, pero pedimos que se contemple un pago complementario una vez que se llegue a un acuerdo”, explicó.

A pesar de la firmeza en los reclamos, Miranda destacó el buen clima en el que se desarrollan las negociaciones: “Las charlas fueron muy amenas. Estuvo presente un abogado de la Secretaría de Trabajo y no hubo indicios de mala predisposición ni de parte nuestra ni del Gobierno. Siempre queda abierta la posibilidad de seguir charlando”.

“Necesitamos un aumento que realmente cambie la situación”

El referente del Consejo en Comodoro insistió en que el objetivo es lograr un aumento significativo para los agentes más jóvenes de la fuerza, quienes atraviesan mayores dificultades económicas.

“Si logramos que un recién ingresado reciba al menos 200.000 pesos más, podrá solventar mejor gastos de alquiler, servicios y otros compromisos básicos. No queremos que el aumento termine siendo de 30.000 o 40.000 pesos porque eso no cambia la situación”, enfatizó.

Con la expectativa puesta en la próxima reunión, Miranda expresó confianza en que el diálogo permitirá alcanzar un entendimiento: “En toda negociación uno ofrece, el otro pide y se llega a un punto intermedio. Nosotros creemos que podemos conseguir un incremento que se note en el bolsillo de los compañeros”.