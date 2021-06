Petroleros vuelven a “las fuentes peronistas”

Tras el cónclave peronista realizado el martes último en Comodoro Rivadavia, tal como informó en detalle ADNSUR, tuvo varios actores y temas que comenzaron a ponerse en claro. Entre ellos, el de la postura de la dirigencia gremial de petroleros, que si bien no participaron del encuentro, hicieron llegar una postura unificada a través de los representantes de Camioneros, Jorge Taboada y de Bancarios, Walter Rey.

En concreto, la posición del sindicato liderado por Jorge Avila frente a la próxima instancia eleccionaria es la de “volver a las fuentes peronistas”, descartando cualquier acompañamiento a opciones de “jóvenes y nuevos dirigentes”, según trascendió desde filas sindicales, en obvia alusión a Julián Leunda: “Nosotros vamos a ir con los dirigentes que tienen trayectoria en el peronismo –dijeron allegados a Jorge Avila-, es preferible un viejo peronista y no que venga un pibe a enseñarnos a hacer política. Los únicos en esas condiciones son el compañero Linares y el compañero Sastre, el resto no ha hecho carrera política”, indicaron.

De ese modo, el posicionamiento de petroleros apunta a cualquiera de las opciones que hasta aquí mantienen sus postulaciones al Senado: “no podemos dejar que desde el gobierno nos impongan nuestros candidatos, para cambiar tenemos que poner las barbas en remojo nosotros, que hacemos el laburo de base y convencemos a los compañeros. Entre los dos hay que elegir uno, nosotros apoyaremos al mejor candidato para el peronismo y la unidad del partido”.

Préstamo para salarios judiciales, temporada 1

La “novela” del préstamo de 650 millones para cancelar la deuda salarial con el poder judicial tuvo una primera culminación el martes 15 de junio en Legislatura. El año pasado se inició una larga discusión, cuando a partir del acuerdo del gobierno con el Superior Tribunal de Justicia, la falta de aval del sindicato, entre otros factores, impidió que el tema se tratara en Legislatura. Además, hubo una larga discusión en torno a qué sector debía hacerse cargo del pago de intereses del préstamo, ya que en un primer momento se apuntaba a que estos fueran afrontados por el Poder Judicial.

Las negociaciones estuvieron a cargo de Diego Martínez Zapata, en representación del ámbito judicial y el diputado oficialista Juan Pais, presidente del bloque de Chubut al Frente. Así surgió un primer acuerdo para llevar el monto final de 500 hasta 650 millones de pesos, pero aún faltaban votos para lograr una amplia mayoría. En la comisión de Hacienda faltaba un quinto voto, que se negaba desde el radicalismo y el justicialismo, por lo que según se comentó en sectores legislativos, hubo un importante rol del intendente Juan Pablo Luque, además de la presidente del bloque del Frente de Todos, Adriana Casanovas, quien tras una reunión con el ministro Mario Vivas resolvió acompañar el proyecto.

Además, fue importante el cambio de posición del sindicato, que dejó de lado su rechazo inicial para aceptar esta salida, bajo el argumento de que al principio la negativa se vinculó a no aceptar una posición de privilegio respecto a otros sectores gremiales, mientras que en el último tiempo casi todos obtuvieron una forma de pago de los haberes atrasados. Este sector gremial, junto a la Asociación de Magistrados, lograron los votos necesarios durante una reunión con legisladores provinciales, por lo que le proyecto salió con 26 votos a favor. Ahora resta que se acuerden los detalles con el banco de Chubut, a fin de determinar cómo se efectivizan los préstamos y se procede al pago de salarios.

30 días más

La presidente del bloque del Frente de Todos, Adriana Casanovas, estimó que la concreción del préstamo para cancelar la deuda salarial con el sector judicial todavía podría demandar un plazo de alrededor de 30 días hasta culminar la formalización de esos fondos. “Son gestiones que ahora tiene que completar el banco –aclaró-, pidiendo autorización al Banco Central y otros detalles para que se termine de concretar este préstamo, con garantía del Poder Ejecutivo. Nosotros dimos la aprobación porque entendemos que también están involucrados trabajadores, con salarios pendientes, por más que se cuestionaba tomar más deuda para pagar a un sector que cobra salarios muy altos”, dijo la legisladora en diálogo con Periodismo de 10, por CNN Comodoro.

El vedetismo político y las credenciales por la cabeza

Parece que el diputado nacional por Chubut Santiago Igón continúa “ganando amigos”. Además de la causa judicial en la que se inició una investigación sobre por qué recibió una vacuna antes que otras personas de mayor edad y con factores de riesgo, cuando despuntaba el mes de febrero y el plan de vacunación recién se iniciaba, en la última semana protagonizó un hecho en la ruta de acceso norte a la localidad de El Bolsón, con un entredicho con una agente de policía que, según reveló uno de sus superiores, está con tratamiento psicológico tras el momento que atravesó al ser increpada por el legislador, al que pretendía multar por una maniobra peligrosa.

Cuando todavía no se apagaron los “faros” por ese nuevo episodio, en el que resonó la famosa frase del representante del pueblo, “¿sabés quién soy yo?”, el legislador fue blanco de críticas por su actitud en la visita del ministro de Agricultura y Ganadería de la Nación, Luis Basterra, quien fue invitado al municipio de Trevelin a partir de gestiones de funcionarios de ese municipio que conduce Héctor ‘Cano’ Ingram.

Según contaron observadores de la interna justicialista, Igón buscó trasladar el acto a la ciudad de Esquel, lo que resultaba un contrasentido, ya que de ser invitado por un municipio justicialista, el funcionario nacional sería trasladado hacia uno de los bastiones de Juntos por el Cambio en la provincia. Tras no lograr su objetivo, convocó a intendentes de la región para la firma de convenios que, bien mirados, ya estaban acordados desde antes, en el marco de la asistencia por la emergencia sufrida en la región tras los incendios. Al parecer, el vedetismo del legislador camporista le jugó en contra, ya que sus intentos no pasaron inadvertidos para otros sectores de la vida partidaria, que cuestionaron fuertemente su accionar, a partir de una visita nacional que había sido gestionada por el municipio de Trevelin.

Desde el Fiat Tipo a la herencia de Aquilanti

La causa en la que se investiga por presunto enriquecimiento ilícito al ex ministro Leonardo Aquilanti tuvo una instancia de apertura de investigación, en la que los fiscales Omar Rodríguez y Alex Williams buscarán probar la acusación de que el ex ministro se enriqueció en la función pública. Entre los primeros cruces de argumentos, el abogado del acusado señaló que no llegó a la función sin bienes, ya que Aquilanti tendría una herencia familiar, además de propiedades en otras provincias, lo que fundamentaría su patrimonio actual. Sin embargo, los fiscales apuntaron a un detalle de la declaración jurada de bienes, al asumir en el año 2003, nunca hizo mención a tales bienes, como podría ser un fondo de comercio o una propiedad en la provincia de Córdoba. En ese sentido, trascendió que la declaración de aquel momento reconoció bienes mínimos, entre los que se contaba un Fiat Tipo, que por entonces manejaba Aquilanti en su rol de cobrador de una mueblería.

Cortocircuitos en el gabinete por el aumento a auxiliares de Educación

Parece que el acuerdo alcanzado por el ministro José Grazzini con los auxiliares de la Educación nucleados en ATE provocó enojos en otros despachos de la casa de gobierno, a raíz de que el incremento reconocido, que sera de sumas de 8.000, 9.000 y 10.000 pesos remunerativos hasta diciembre próximo, se sale del cauce que viene planteando el gobierno en materia salarial: sin incrementos hasta fines de este año, más allá de terminar reconocer los atrasos salariales que está terminando de cancelar en largas cuotas para los sectores de mayores ingresos. Se dice que algunos pusieron el grito en el cielo, a raíz de las consecuencias que podría traer ese aumento salarial. Si bien se trata de un reconocimiento a los sectores de menores ingresos, el problema es que se abriría el grifo para el reclamo de todos los sectores del Estado, que tienen sus salarios congelados desde fines de 2019, frente a una inflación que no da tregua.

“No es lo que queríamos, pero es un reconocimiento salarial que a fin de año va a llegar hasta un 50 por ciento sobre el básico”, reconoció la dirigente Verónica Rosales, desde ATE Comodoro.

¿Se reimpulsa el proyecto 128, de zonificación minera?

Distintos rumores escuchados por esta columna señalan que el gobernador tendría sobre su escritorio, para la firma, un decreto basado en el artículo 144 de la Constitución Provincial, por el que el Ejecutivo puede impulsar proyectos legislativos de urgencia durante el período de sesiones ordinarias. Sería un pedido de “Urgente Tratamiento” para que el proyecto sea debatido dentro de los 60 días corridos desde su recepción. Tras el guiño favorable que emitió la justicia con sede en Puerto Madryn, ¿lo enviará el gobernador?

Nacho y Ana Clara cierran filas en Juntos por el Cambio

En los últimos días el diputado provincial Manuel Pagliaroni habló con entusiasmo sobre la posibilidad de una lista de unidad que incluiría al actual diputado Gustavo Menna y a la concejal Ana Clara Romero, lo que generó todo tipo de ruidos internos. Según reflejaron fuentes partidaridas del PRO, tras reuniones internas, Ana Clara tuvo que aclarar que de ninguna manera “sacaría los pies del plato” y ratificó su compromiso de integrarse en una lista partidaria, según los lineamientos que dispone el partido a nivel nacional, que a través de Horacio Rodríguez Larreta estaría todo acordado para que ella encabece la lista de diputados nacionales y el actual diputado, Ignacio Torres, la lista de senadores por este sector. Además, la fórmula Menna-Romero tenía un inconveniente insalvable: siendo ambos de Comodoro Rivadavia, sería imposible de presentar para el electorado afín en otros puntos de la provincia.