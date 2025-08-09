Licenciada en Comunicación Social (Universidad Nacional de La Plata) y egresada del Posgrado en Periodismo de Investigación (Perfil - Universidad del Salvador). Es periodista en la sección "Política" en los medios Perfil y Posdata, en los que se especializa en temas vinculados a la gestión de Gobierno.

La última sesión de la Cámara de Diputados significó un duro golpe para el Ejecutivo nacional y puede ser un termómetro para analizar el mapa político de cara a las elecciones de octubre. Los legisladores de Unión por la Patria y La Libertad Avanza votaron como era previsible. Sin embargo, aquellos que forman parte de espacios provincialistas, y en especial quienes responden a Ignacio Torres y a Rolando Figueroa, no tuvieron un comportamiento lineal. ¿Mensaje para Casa Rosada?

En el Gobierno de Javier Milei todavía se están recuperando de la derrota que tuvieron el miércoles 6. La oposición logró aprobar leyes de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica, derrumbó vetos clave y consiguió el emplazamiento para desbloquear la Comisión $LIBRA.

La pericia con la que La Libertad Avanza supo negociar votaciones en su primera etapa de gestión, parece estar a prueba. El lanzamiento del frente de gobernadores, el largo reclamo de las provincias por los fondos y las inminentes elecciones de medio término le dieron volumen político a la sesión.

QUÉ SE VOTÓ EN DIPUTADOS

Las normas que aprobó la Cámara baja fueron la ley de financiamiento de la educación universitaria con recomposición del salario docente y la ley de emergencia sanitaria de la salud pediátrica con foco en las residencias nacionales. A pesar de que las universidades y el Garrahan llevan meses reclamando por las malas condiciones de trabajo, el gobierno entiende que se trata de una avanzada contra el corazón de su modelo económico, que pretende sostener el equilibrio fiscal como sea.

Además, los diputados derogaron vetos clave y rechazaron decretos que se habían aprobado gracias a las facultades que el mismo Congreso le había otorgado a Milei. Se dio paso atrás con:

la reestructuración del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) -462/25-;

con la disolución de organismos públicos como el Instituto Nacional del Teatro o el Museo Evita, entre otros

con la transformación del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) -351/25-;

con las cláusulas que prohíben las huelgas en la Marina Mercante -340/25-;

con la supresión de Vialidad Nacional -461/25-.

A último minuto, la oposición también consiguió el emplazamiento de la Comisión $Libra y se fijó que el próximo martes se comience a destrabar la parálisis que tiene la investigación interrumpida desde hace tres meses.

LOS ABROQUELADOS: UNIÓN POR LA PATRIA Y EL SANTACRUCEÑO SERGIO ACEVEDO

Unión por la Patria se movió en bloque y con asistencia casi perfecta en cada una de las votaciones. Los diputados patagónicos de este grupo son los neuquinos Pablo Todero y Tanya Bertoldi; el rionegrino Martín Soria; los chubutenses Eugenia Alianiello y José Glinski; la santacruceña Ana María Ianni; y los fueguinos José Araujo Hernández, Andrea Freites y Carolina Yutrovic.

Entre los patagónicos que forman parte del bloque no hubo ninguna sorpresa. Tampoco con los diputados de otras provincias. Todos votaron a favor de las leyes, por la derogación de los vetos y por el aplazamiento de la Comisión $Libra.

LA LIBERTAD AVANZA Y LOS NUEVOS LEALES

En La Libertad Avanza, como es lógico, los votos de los diputados fueron todos negativos. Nadia Márquez, por Neuquén; Lorena Villaverde, por Río Negro; César Treffinger, por Chubut; y Diego Pauli, por Santa Cruz, no se ausentaron en ninguno de los debates y rechazaron todas las iniciativas promovidas por la oposición.

Sin embargo, los libertarios no fueron los únicos que le rindieron lealtad absoluta al presidente Milei. Aunque el neuquino Pablo Cervi, del bloque Liga del Interior, es uno de los dirigentes que no dio el salto partidario de la Unión Cívica Radical a La Libertad Avanza, es un auténtico oficialista. El diputado forma parte del grupo bautizado “Radicales con peluca” y votó en contra de todos los proyectos.

De igual manera se posicionó el rionegrino Aníbal Tortoriello, que en la Cámara de Diputados forma parte del bloque macrista, pero que en su provincia lanzó el partido Creo Río Negro. No es ninguna sorpresa. Desde hace tiempo trabaja a nivel local con Villaverde y el miércoles 6 firmó su alianza con La Libertad Avanza y con Republicanos Unidos para competir juntos en octubre.

Su compañero Sergio Capozzi, rionegrino del PRO, también manifestó su alineamiento con La Libertad Avanza, aunque solo estuvo en el recinto para votar en contra del financiamiento universitario y la emergencia pediátrica. En el resto de los temas, se ausentó.

Ricardo Garramuño, de Somos Fueguinos, es otro de los dirigentes que, de manera satelital, ya es parte del oficialismo nacional. En febrero, el diputado asumió la banca que ocupaba Héctor “Tito” Stefani, del PRO, que falleció en octubre de 2024. Su ascenso incluyó una disputa judicial con Dalila Nora, del radicalismo, que también reclamaba el puesto.

En términos jurídicos, la controversia giró alrededor de la Ley de Paridad de Género y se resolvió que la banca era de Garramuño. En términos políticos, el Ejecutivo nacional hizo guiños en favor del fueguino, ya que consideraban a Nora una “progre”. En la maratónica sesión que puso contra las cuerdas a la Casa Rosada, el dirigente mostró su lealtad a Milei y votó de la misma forma que los libertarios.

PROVINCIALISTAS Y AMBIVALENTES

Los votos de Osvaldo Llancafilo, del Movimiento Popular Neuquino, demuestran que no todo es blanco o negro en el vínculo con Nación. El dirigente, que reparte sus lealtades entre Figueroa y Miguel Ángel Pichetto, votó a favor del financiamiento universitario y de la declaración de la emergencia pediátrica. A la hora de discutir los vetos y los decretos y el emplazamiento de la Comisión $Libra, se ausentó.

Se puede decir que se trata de un cambio con respecto a sus posiciones en el pasado. En marzo, por ejemplo, cuando en Diputados se trató la declaración de emergencia en Bahía Blanca y el respaldo para avanzar en la comisión por $Libra, Llancafilo había votado alineado a los libertarios. También jugó a favor de La Libertad Avanza cuando se votó el DNU 179/2025, que habilitó al gobierno a continuar con las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional.

También aparecieron señales que sirven para analizar el mapa político en los votos de los diputados chubutenses Ana Clara Romero, del PRO, y Jorge Antonio “Loma” Ávila (Encuentro Federal). Ambos dirigentes responden a Torres, que acaba de sumarse al frente de gobernadores con el cordobés Martín Llaryora, el santafesino Maximiliano Pullaro, el jujeño Carlos Sadir, y el santacruceño Claudio Vidal.

Al grupo, que se bautizó “Grito Federal”, no le gusta que los identifiquen como dirigentes del centro. Sin embargo, al menos si se observan los votos de Romero y Ávila, bien se puede decir que están en el medio de los debates.

La diputada Romero se abstuvo en las votaciones por el financiamiento universitario y por la declaración de la emergencia pediátrica y votó a favor (con la oposición) de derogar los decretos que reestructuraron el INTA y el INTI y también en rechazo del que suprimía Vialidad Nacional.

Sin embargo, en la misma sesión, Romero tuvo momentos de alineamiento con los libertarios. De la misma forma que La Libertad Avanza, rechazó la derogación del decreto que disolvía distintos organismos públicos como el Instituto Nacional del Teatro y del que pretendía transformar el Banco Nacional de Datos Genéticos.

Romero se ausentó en el debate por el decreto que afectaba a la Marina Mercante y, también, en el que se decidió el emplazamiento de la Comisión $Libra. En marzo, la chubutense había colaborado con el Ejecutivo nacional cuando la oposición intentó avanzar en la investigación por el escándalo de la criptomoneda.

“Loma” Ávila, por su parte, apoyó (junto a la oposición) la ley de financiamiento universitario y se abstuvo en la declaración de la emergencia pediátrica. En todos los demás temas, incluída la Comisión $Libra, estuvo ausente. El dirigente viene con una trayectoria ambivalente con el respaldo a iniciativas de La Libertad Avanza, como por ejemplo la Boleta Única Papel, o su alianza con la oposición para rechazar el veto de Milei a la Ley de Movilidad Jubilatoria.

Los votos de los ambivalentes de Santa Cruz llamaron la atención por otros motivos. A contramano de su compañero de bloque, los votos de Garrido son más difíciles de comprender. El diputado votó en contra del financiamiento universitario y a favor de la declaración de la emergencia pediátrica. Además, se abstuvo en prácticamente todas las votaciones para derogar los decretos de Milei.

Es difícil comprender qué tienen en común la dupla del bloque Por Santa Cruz, quienes votan de manera diferente desde el inicio de la gestión de La Libertad Avanza.

La santacruceña Roxana Reyes, de la Unión Cívica Radical, tiene buen diálogo con el Ejecutivo nacional y, por ejemplo, es una de las patagónicas que más veces visitó la Casa Rosada desde que asumió Milei. Sin embargo, a juzgar por sus votos en la última sesión, sus posiciones con respecto a las ideas de La Libertad Avanza no son lineales.

Reyes votó a favor del financiamiento universitario y de la declaración de la emergencia pediátrica y estuvo ausente en las discusiones sobre la derogación de vetos. En el debate por el emplazamiento de la Comisión $Libra, la dirigente se abstuvo a pesar de que en marzo había votado a favor de que se avance en la investigación. y estuvo ausente en el resto de los debates.

En septiembre de 2024, cuando comenzaba a crecer el grupo de los “Radicales con peluca”, en Casa Rosada la contaban como una aliada junto, por ejemplo, al catamarqueño Francisco Monti. La dirigente parece que nunca terminó de sellar su acercamiento y se reparte entre colaboraciones y rechazos.

Entre los diputados patagónicos, el único que estuvo ausente en todos los debates fue Agustín Domingo, de Innovación Federal. El dirigente responde al gobernador Alberto Weretilneck y no participó de la última sesión. Su mandato termina en diciembre y, según publicó LetraP, por estos días prepara el terreno para regresar al municipio de Viedma.