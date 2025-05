Los partidos no definirán este lunes cómo seleccionar a los candidatos: esperan la conformación de alianzas

Este lunes a las 9:30 horas venció el plazo otorgado por el juez federal con competencia electoral en Chubut, Hugo Sastre, para que los partidos políticos informaran el mecanismo mediante el cual seleccionarán a sus candidatos, en reemplazo de las suspendidas PASO. Aunque no habrá sanciones inmediatas, quienes no cumplan con esta exigencia podrían quedar fuera de la contienda electoral si no acreditan mecanismos democráticos al momento de presentar las listas.

La notificación judicial se emitió con el objetivo de ordenar los procesos internos partidarios, que en caso de implicar elecciones internas requieren entre 60 y 90 días. En el escrito, Sastre solicitó a las agrupaciones que expliciten “sus procedimientos de selección de candidaturas para lasElecciones Nacionales del corriente año”.

Brutal ataque en Comodoro: el hombre que fue agredido y abusado sexualmente conocía al agresor y dueño de la casa

La resolución se dictó tras la suspensión de las PASO establecida por la Ley 27.783, recientemente aprobada. Si bien la normativa no eliminó formalmente las primarias, dispuso que se prescinda de ese procedimiento para este turno electoral.

Este año, Chubut deberá renovar dos bancas en la Cámara de Diputados de la Nación, actualmente ocupadas por Eugenia Alianello (Unión por la Patria) y Ana Clara Romero (PRO). Por ello, la definición de candidaturas cobra especial relevancia.

Desde el juzgado se advirtió que, aunque el plazo vencido era de carácter ordenatorio, no responder a tiempo podría tener consecuencias: “Si no adoptan un procedimiento democrático, cuando presenten las listas el 17 de agosto no las vamos a poder oficializar”, explicó el secretario electoral, Enrique Kaltenmeier, en diálogo con ADNSUR.

Los despidos en el sector petrolero golpean al mercado inmobiliario: devuelven casas porque los contratos no se pueden sostener

“No se exige necesariamente una elección interna con mesas y votación, pero sí que se garantice un mínimo estándar democrático: que todos los interesados puedan expresar su voluntad de ser candidatos”, añadió el funcionario.

Kaltenmeier explicó que el mecanismo podría asemejarse al que utilizan los partidos para elegir autoridades, a través de asambleas o congresos, sin necesidad de elecciones formales. Lo importante, remarcó, es que el proceso cumpla con los criterios de participación y representatividad establecidos por la Cámara Nacional Electoral.

El juzgado analizará el cumplimiento de estos requisitos al momento de oficializar las listas, el 17 de agosto. No se requiere modificar las cartas orgánicas partidarias, ya que la suspensión de las PASO se considera excepcional y no permanente: en teoría, podrían retomarse en 2027.

Denunciaron a una empleada municipal de Comodoro por violencia laboral, y una jueza ordenó que no puede acercarse a las víctimas

CÓMO RESPONDIERON LOS PARTIDOS

Algunas agrupaciones manifestaron sorpresa por el requerimiento, considerando que la legislación vigente ya los faculta a definir sus mecanismos internos. Sin embargo, no se percibió como un obstáculo insalvable, aunque sí se cuestionó lo anticipado del plazo.

Desde el Partido Justicialista del Distrito Chubut anticiparon que convocarán al Consejo del Partido durante mayo, donde se definirá si participarán en alianza. En ese contexto, explicaron que aún no podían informar sobre el mecanismo de selección de candidatos, aunque aseguraron que, sea en alianza o de forma individual, cumplirán con la legislación vigente y los principios democráticos exigidos.

En el PRO, en tanto, indicaron que su carta orgánica establece que el Consejo Directivo eleva la propuesta a la asamblea para la definición de candidaturas. También está previsto que, previamente, se analice la autorización para formar alianzas, lo que condicionará el reglamento electoral interno.

Infierno en Comodoro Rivadavia: una noche de tortura, abuso y un escape milagroso

La Unión Cívica Radical recordó que su carta orgánica prevé elecciones internas, aunque aclararon que la eventual conformación de un frente electoral implicará la redacción de un nuevo reglamento conjunto. “Nos acostumbramos a las PASO en los últimos 15 años, pero antes era común realizar internas”, señalaron desde la conducción partidaria. Aseguraron que, en cualquier caso, respetarán los estándares de representatividad exigidos.

Por su parte, desde el Frente Renovador informaron ante la consulta de esta agencia que tienen convocada una convención partidaria para el próximo sábado 10 de mayo, con el objetivo de modificar su carta orgánica y adaptarla a la suspensión de las PASO. Según se establece en la convocatoria, se facultará al Tribunal Electoral partidario para proclamar y oficializar la o las listas de candidatos que se presenten para participar de la contienda electoral.

La aterradora historia de "La Rubia del Cementerio", el mito urbano que persiste en Comodoro

PLAZOS DEL PROCESO ELECTORAL

Las elecciones para renovación parcial de representantes ante el Congreso de la Nación se realizarán el domingo 26 de octubre, si bien algunos distritos ya oficializaron su decisión de anticipar esa instancia electoral. En el caso de Chubut, corresponde la renovación de dos bancas en la Cámara de Diputados Nacionales.

El cronograma electoral indica que el 7 de agosto vence el plazo para la presentación de alianzas ante el Juzgado Electoral, a fin de cumplir con su oficialización, mientras que en caso de concurrir a las elecciones con partidos en forma individual, el plazo se extiende hasta el 17 de agosto.

Para aquellas alianzas que acuerden realizar elecciones internas, éstas deberían realizarse en los primeros días de junio.

La consulta del padrón electoral provisorio puede hacerse hasta el próximo 13 de mayo, en el sitio www.padron.gob.ar