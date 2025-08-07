El Registro de Alimentantes Morosos, también conocido como Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RAM) es un registro público que contiene los datos de personas que han incumplido con el pago de la cuota alimentaria establecida por orden judicial. Su objetivo principal es garantizar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias y proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes que dependen de estas cuotas.

En la búsqueda de garantizar ese cumplimiento, el Concejo Deliberante de Rawson aprobó este miércoles una ordenanza que prohíbe a las personas incluidas en ese registro ingresar a eventos deportivos y culturales.

“En la actualidad se observa una alta morosidad de padres y madres que no cumplen con las obligaciones alimentarias para con sus hijos. Es debido a esto la necesidad de arbitrar desde todos los niveles estatales acciones, mecanismos y normas a los efectos de impulsar la plena satisfacción de los derechos alimentarios de niñas, niños y adolescentes”, señaló el proyecto de ordenanza en sus argumentos, según detalló Jornada.

El texto argumenta además que el goce de actividades como partidos de fútbol, recitales y otros eventos públicos “resulta incompatible con el incumplimiento deliberado de una obligación básica como es la manutención de los propios hijos”.

Al respecto, agrega: "Esta medida no solo tiene una finalidad sancionatoria, sino que pretende generar conciencia social, reforzar los principios de responsabilidad parental y proteger de manera efectiva los derechos de la niñez”.

La ordenanza detalla que la prohibición alcanza a eventos que se realicen dentro del ejido público de Rawson, abarcando a partidos de fútbol de cualquier categoría (profesionales, amateurs, ligas locales, etc.), eventos deportivos de cualquier disciplina, y espectáculos musicales, teatrales, bailables o de cualquier otra índole artística o cultural, tanto públicos como privados, que congreguen a una concurrencia masiva o limitada.